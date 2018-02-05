​Запасной парашют

Специальный план на случай массовых увольнений на предприятиях, внедряющих «умные» технологии, в Костанайской области разработали еще в прошлом году. Все потому, что цифровизацию и автоматизацию процессов промышленные компании региона ведут не первый год. Яркие примеры есть среди горнодобывающих гигантов области, где в первую очередь работали над сокращением энергоемкости процессов, потребления различного топ­лива, сокращением технологических цепочек. В результате смогли добиться сокращения издержек и, как следствие, снижения себестоимости. Отсюда и рост продаж, а значит и финансовых показателей, стабилизация работы компании, несмотря на ужесточение конкуренции на мировом рынке.

Например, в ССГПО (Соколовско-Сарбайское горно-обогатительное производственное объединение) добились производства продукции с большим содержанием железа: плюс нес­колько процентов. Благодаря этому нарастили сбыт впервые за несколько лет. АО «Костанайские минералы» за счет технологических изменений стало производить больше хризотила высоких марок, а значит стоимость продукции стала выше. В ТОО «Оркен», которое входит в структуру АО «Алюминий Казахстана», работают над отладкой процесса дефосфоризации руды, что повысит спрос на продукцию, а значит и доходы предприятия. Можно приводить и другие примеры, их в регионе немало. И каж­дая компания, наращивая свои обороты, наращивает и суммы налоговых поступлений в бюджет: как республиканский, так и местный. А это новые школы, отремонтированные дороги.

Связь между благополучием этих промышленных гигантов и простых жителей области не учитывать нельзя. Хотя бы потому, что компании объединяют десятки тысяч работников и зачастую являются градообразующими, играющими главенствующую роль в экономике отдельно взятого города, села и даже района. До сих пор в области акиматы всех уровней предпринимали всевозможные попытки удержать компании от сокращения штата. Известны факты, когда предприятия вмес­то этого сокращали рабочую неделю, часы и, как следствие, зарплату своим работникам. Но сохраняли рабочие места. Цифровизация производства однозначно приведет к увольнениям. Часть специальностей станет не нужна, в других в разы снизится потребность. Потому для тех, кому не повезет, в области пытаются подготовить запасной парашют.

С крупными компаниями региона, которые объединяют больше 500 человек, акиматы заключили своего рода меморандумы – «дорожные карты» по управляемому перетоку работников на 2018–2020 годы. В рамках этих соглашений работодатель в случае, если планирует сокращение, уведомит о нем акимат за 3 месяца до расторжения договора с работником. В свою очередь центры занятости должны будут подобрать человеку другое место работы или направить его на переобучение.

Пока же, как отмечают в управлении координации занятости и социальных программ, массовых увольнений не ждут. По крайней мере, информация, что передают из районов в область, говорит о том, что массового сок­ращения штатов компаний не будет в ближайший год.

Часть крупных предприятий решает проблему «управляемого перетока работников» самостоя­тельно. К примеру, в ССГПО и «Костанайских минералах» есть собственные центры подготовки и переподготовки кадров. В них идет подготовка специалистов необходимой квалификации, их переподготовка. Есть и другие примеры: компании, являю­щиеся частью крупных холдингов, как АО «Варваринское», переводят высококвалифицированных специалистов на другие участки, где работают коллеги по холдингу. Так, водителей большегрузов с Варваринского месторождения в Тарановском районе перебросили на Комаровское в Житикаринском.

В любом случае мониторинг ситуации специалисты центров занятости ведут постоянно. Вопрос на постоянном контроле у заместителя акима области по соцвопросам. Сложности, несомненно, возникнут уже на стадии поиска работы. Многое будет зависеть от возраста уволенных, их специализации, желания учиться и искать себя в другой профессии. Свою роль сыграет наличие денег на переподготовку, если сокращение пройдет, скажем, в конце года. Вопросов много, успокаивает лишь то, что пока никого не увольняют, да и внедрение цифровых технологий, которые бы потребовали массовых сокращений, – дорогостоящий процесс, требующий не одного месяца работы.