​Запасной парашют

Специальный план на случай массовых увольнений на предприятиях, внедряющих «умные» технологии, в Костанайской области разработали еще в прошлом году. Все потому, что цифровизацию и автоматизацию процессов промышленные компании региона ведут не первый год. Яркие примеры есть среди горнодобывающих гигантов области, где в первую очередь работали над сокращением энергоемкости процессов, потребления различного топлива, сокращением технологических цепочек. В результате смогли добиться сокращения издержек и, как следствие, снижения себестоимости. Отсюда и рост продаж, а значит и финансовых показателей, стабилизация работы компании, несмотря на ужесточение конкуренции на мировом рынке.
Например, в ССГПО (Соколовско-Сарбайское горно-обогатительное производственное объединение) добились производства продукции с большим содержанием железа: плюс несколько процентов. Благодаря этому нарастили сбыт впервые за несколько лет. АО «Костанайские минералы» за счет технологических изменений стало производить больше хризотила высоких марок, а значит стоимость продукции стала выше. В ТОО «Оркен», которое входит в структуру АО «Алюминий Казахстана», работают над отладкой процесса дефосфоризации руды, что повысит спрос на продукцию, а значит и доходы предприятия. Можно приводить и другие примеры, их в регионе немало. И каждая компания, наращивая свои обороты, наращивает и суммы налоговых поступлений в бюджет: как республиканский, так и местный. А это новые школы, отремонтированные дороги.
Связь между благополучием этих промышленных гигантов и простых жителей области не учитывать нельзя. Хотя бы потому, что компании объединяют десятки тысяч работников и зачастую являются градообразующими, играющими главенствующую роль в экономике отдельно взятого города, села и даже района. До сих пор в области акиматы всех уровней предпринимали всевозможные попытки удержать компании от сокращения штата. Известны факты, когда предприятия вместо этого сокращали рабочую неделю, часы и, как следствие, зарплату своим работникам. Но сохраняли рабочие места. Цифровизация производства однозначно приведет к увольнениям. Часть специальностей станет не нужна, в других в разы снизится потребность. Потому для тех, кому не повезет, в области пытаются подготовить запасной парашют.
С крупными компаниями региона, которые объединяют больше 500 человек, акиматы заключили своего рода меморандумы – «дорожные карты» по управляемому перетоку работников на 2018–2020 годы. В рамках этих соглашений работодатель в случае, если планирует сокращение, уведомит о нем акимат за 3 месяца до расторжения договора с работником. В свою очередь центры занятости должны будут подобрать человеку другое место работы или направить его на переобучение.
Пока же, как отмечают в управлении координации занятости и социальных программ, массовых увольнений не ждут. По крайней мере, информация, что передают из районов в область, говорит о том, что массового сокращения штатов компаний не будет в ближайший год.
Часть крупных предприятий решает проблему «управляемого перетока работников» самостоятельно. К примеру, в ССГПО и «Костанайских минералах» есть собственные центры подготовки и переподготовки кадров. В них идет подготовка специалистов необходимой квалификации, их переподготовка. Есть и другие примеры: компании, являющиеся частью крупных холдингов, как АО «Варваринское», переводят высококвалифицированных специалистов на другие участки, где работают коллеги по холдингу. Так, водителей большегрузов с Варваринского месторождения в Тарановском районе перебросили на Комаровское в Житикаринском.
В любом случае мониторинг ситуации специалисты центров занятости ведут постоянно. Вопрос на постоянном контроле у заместителя акима области по соцвопросам. Сложности, несомненно, возникнут уже на стадии поиска работы. Многое будет зависеть от возраста уволенных, их специализации, желания учиться и искать себя в другой профессии. Свою роль сыграет наличие денег на переподготовку, если сокращение пройдет, скажем, в конце года. Вопросов много, успокаивает лишь то, что пока никого не увольняют, да и внедрение цифровых технологий, которые бы потребовали массовых сокращений, – дорогостоящий процесс, требующий не одного месяца работы.