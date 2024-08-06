Заповеднику требуется пожарная станция

За семь месяцев на территории региона зафиксировано 281 возгорание. В огне погибли восемь человек, семь получили травмы. Материальный ущерб составил 139,5 млн тенге. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года количество пожаров сократилось на 37 случаев.

Отдельно отмечается спад лесных и степных пожаров. Так, с начала пожароопасного периода в пяти случаях пострадало 2,21 га лесных массивов, в 40 случаях в степи выгорело 1 292 га земли. Лидируют в этом списке Байганинский, Каргалинский, Темирский, Уилский и Шалкарский районы.

На предупреждение и оперативную ликвидацию лесных и степных пожаров направлен ряд мероприятий. Проведена противопожарная опашка вокруг населенных пунктов на расстоянии 518 км, вдоль железных дорог на расстоянии 1 579 км, вдоль лесного фонда – 895 км, вдоль дорог областного значения – 270 км.

Проводится космический мониторинг НК «Ғарыш Сапары», по результатам которого определяются точки загорания в степных и лесных зонах. Совместно с местными исполнительными органами организован механизированный дозор по защите лесного фонда в районе села Кокүй Хобдинского района и урочища Оркаш села Караколь Мугалжарского района.

Нерешенным остается вопрос строи­тельства лесопожарной станции на территории Иргиз-Торгайского заповедника.