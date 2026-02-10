«Что касается здравоохранения, то в этой отрасли действуют более 30 разрозненных информационных систем. За прошедшие годы полноценная интеграция этих систем так и не состоялась, что является одной из основных причин злоупотреблений в процессе освоения средств бюджета. Удивительно, что буквально под боком у профильных министров осуществлялись мошеннические схемы запредельных масштабов и беспрецедентные по своей дерзости, причем в социальной сфере. Генеральная прокуратура и другие уполномоченные ведомства обязаны вскрыть всю подноготную преступлений независимо от их давности и лиц, которые их покрывали. Буду лично контролировать процесс следствия», - заявил Глава государства.