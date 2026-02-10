Запредельными и дерзкими назвал Токаев хищения в сфере здравоохранения

149
корреспондент
корреспондент

Генпрокуратуре и соответствующим правоохранительным органам поручено привлечь к уголовной ответственности причастных ко всем фактам хищения, передает Kazpravda.kz

Фото: Акорда

«Что касается здравоохранения, то в этой отрасли действуют более 30 разрозненных информационных систем. За прошедшие годы полноценная интеграция этих систем так и не состоялась, что является одной из основных причин злоупотреблений в процессе освоения средств бюджета. Удивительно, что буквально под боком у профильных министров осуществлялись мошеннические схемы запредельных масштабов и беспрецедентные по своей дерзости, причем в социальной сфере. Генеральная прокуратура и другие уполномоченные ведомства обязаны вскрыть всю подноготную преступлений независимо от их давности и лиц, которые их покрывали. Буду лично контролировать процесс следствия», - заявил Глава государства.

Правительству до 1 декабря этого года поручено завершить создание Единой государственной медицинской информационной системы, которая обеспечит сквозную прослеживаемость и контроль всех процессов.

«Надо обеспечить абсолютную прозрачность системы обязательного социального медицинского страхования. В Фонде социального медицинского страхования были выявлены лазейки для приписок и фальсификаций. Правонарушители должны обязательно понести заслуженное наказание. Поручаю Правительству до конца года полностью оцифровать деятельность Фонда социального медицинского страхования. Только в этом случае будет обеспечена прозрачность рабочих процессов и гарантировано целевое использование средств», - добавил Президент.

#здравоохранение #Токаев #хищения

