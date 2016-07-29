Новый инструмент станет доступен для таких сфер бизнеса, как торговля, услуги, общественное питание. Программа «Даму Оптима» также дает возможность предпринимателям, не имеющим достаточного объема залога, получить кредит в банке, используя гарантию фонда «Даму».

«Проблема нехватки залогового имущества при получении кредита остро стоит у всех предпринимателей. Если раньше предприниматели, реали­зующие проекты в приоритетных отраслях, могли использовать для покрытия залога гарантии фонда «Даму» в рамках программы «Дорожная карта бизнеса-2020», то остальным приходилось предоставлять залог третьих лиц. Новая программа «Даму Оптима» как раз и призвана восполнить данный пробел. Теперь предприниматель из любой сферы бизнеса сможет получить гарантию фонда «Даму», выбрав программу ДКБ-2020 или «Даму Оптима», – сказал председатель правления фонда «Даму» Каныш Тулеушин.

Условия гарантирования по кредиту для действующих предпринимателей:

Размер гарантии – не более 50% от суммы кредита. Сумма кредита – на пополнение оборотных средств – до 60 млн тенге, со сроком гарантии до 36 месяцев, на инвестиции – до 180 млн тенге со сроком гарантии до 60 месяцев.

Условия гарантирования по кредиту для предпринимателей, планирующих открыть бизнес по франшизе:

Размер гарантии: до 20 млн тенге – не более 70% от суммы кредита, свыше 20 млн тенге – не более 50% от суммы кредита.

Максимальная сумма кредита – до 80 млн тенге. Срок гарантии на пополнение оборотных средств – до 36 месяцев, на инвестиции – до 60 месяцев.

Для реализации программы фонд «Даму» выделит из собственных средств порядка 2,8 млрд тенге. Ряд казахстанских банков второго уровня уже проявили интерес к данному продукту. Фонд «Даму» планирует подписать соглашения с несколькими банками второго уровня, в числе которых Казкоммерцбанк, АзияКредитБанк, Евразийский банк и Банк Астаны.