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​Запущена программа «Даму Оптима»
Леонид СОКОЛОВ

Новый инструмент станет доступен для таких сфер бизнеса, как торговля, услуги, общественное питание. Программа «Даму Оптима» также дает возможность предпринимателям, не имеющим достаточного объема залога, получить кредит в банке, используя гарантию фонда «Даму».

«Проблема нехватки залогового имущества при получении кредита остро стоит у всех предпринимателей. Если раньше предприниматели, реали­зующие проекты в приоритетных отраслях, могли использовать для покрытия залога гарантии фонда «Даму» в рамках программы «Дорожная карта бизнеса-2020», то остальным приходилось предоставлять залог третьих лиц. Новая программа «Даму Оптима» как раз и призвана восполнить данный пробел. Теперь предприниматель из любой сферы бизнеса сможет получить гарантию фонда «Даму», выбрав программу ДКБ-2020 или «Даму Оптима», – сказал председатель правления фонда «Даму» Каныш Тулеушин.

Условия гарантирования по кредиту для действующих предпринимателей:

Размер гарантии – не более 50% от суммы кредита. Сумма кредита – на пополнение оборотных средств – до 60 млн тенге, со сроком гарантии до 36 месяцев, на инвестиции – до 180 млн тенге со сроком гарантии до 60 месяцев.

Условия гарантирования по кредиту для предпринимателей, планирующих открыть бизнес по франшизе:

Размер гарантии: до 20 млн тенге – не более 70% от суммы кредита, свыше 20 млн тенге – не более 50% от суммы кредита.

Максимальная сумма кредита – до 80 млн тенге. Срок гарантии на пополнение оборотных средств – до 36 месяцев, на инвестиции – до 60 месяцев.

Для реализации программы фонд «Даму» выделит из собственных средств порядка 2,8 млрд тенге. Ряд казахстанских банков второго уровня уже проявили интерес к данному продукту. Фонд «Даму» планирует подписать соглашения с несколькими банками второго уровня, в числе которых Казкоммерцбанк, АзияКредитБанк, Евразийский банк и Банк Астаны. 

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