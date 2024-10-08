Запуск экспресс-маршрутов в Астане: названа цена проездных билетов

По информации транспортной компании CTS, жители столицы получат возможность сэкономить на поездках благодаря нововведениям

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

C 1 ноября на экпресс-маршрутах начнут действовать месячные проездные. Их можно будет купить уже с 16 октября в кассах CTS и в мобильном приложений Kaspi, сообщает Kazpravda.kz

На экспресс-маршрутах действуют следующие месячные тарифы:

«Город+Экспресс» - 10 000 тг.

«Город+Экспресс+пригород» - 13 500 тг.

Там же напомнили, что с 6 октября в Астане запустили новые экспресс-маршруты № 501 и № 502. Они курсируют сообщением:

№ 501 маршрут – ул. 150-летие Абая – Международный аэропорт;

№ 502 маршрут – Железнодорожный вокзал - ЖК «Бағыстан».

Каждый маршрут обслуживается 8 автобусами, в общем задействовано 16 автобусов, с интервалом движения 14-20 мин.

Отследить движение автобусов можно с помощью приложений «Avtobys», 2ГИС и Яндекс Карты.

Стоимость проезда – 250 тг. Школьные и льготные карты действительны.