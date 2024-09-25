Зарезавший супругу мужчина в Алматы получил 15 лет тюрьмы

В Алматы рассмотрено уголовное дело в отношении мужчины, который убил свою супругу и похитил деньги с ее телефона, передает Kazpravda.kz со ссылкой на телеграм-канал судов города

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По данным суда, в январе подсудимый встретился с супругой, которая вернулась с отдыха, чтобы увидеться с дочерью, а также поговорить с ним о предстоящем разводе.



Во время разговора с супругой о предстоящем разводе, на почве ревности и злости, он кухонным ножом нанес множество ударов в область шеи, бедра, живота потерпевшей. Всего было 9 ран. Женщина скончалась на месте.



После убийства, с целью оказания финансовой помощи для содержания дочери, которую он оставил на иждивении у своей сестры, подсудимый через мобильный телефон супруги перевел 4,7 млн тенге на счет своего ИП со счета компании, где работала потерпевшая.

Затем он добровольно сообщил в полицию о совершенном им убийстве и дождался их приезда.



Подсудимый частично признал вину. Прокурор просил признать подсудимого виновным и назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет.



Потерпевшая сторона просила назначить виновному строгое наказание, а также просила взыскать по гражданскому иску материальный ущерб, причиненный ТОО «S» на сумму 4,7 млн тенге и компенсацию морального вреда в размере 100 млн тенге.



Приговором суда 3. признан виновным и ему назначено окончательное наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет.

С осужденного в пользу ТОО «S» взыскан материальный ущерб на сумму 4,7 млн тенге, также компенсация за моральный вред в пользу пяти потерпевших на общую сумму 20 млн тенге.

Смягчающими обстоятельствами в отношении подсудимого суд признал его явку с повинной и чистосердечное раскаяние. Приговор не вступил в законную силу.