Зарплата выросла

Министр образования и нау­ки РК Асхат Аймагамбетов в ходе аппаратного совещания в ведомстве подчеркнул, что зарплата в высших учебных заведениях страны повышается не первый год.

– Вузы получили возможность самостоятельно определять оплату труда профессорско-преподавательского состава и устанавливать штатное расписание по своему усмотрению с тех пор, как состоялся переход с одной формы хозяйствования на другую, – пояснил директор департамента высшего и послевузовского образования МОН РК Адилет Тойбаев. – В 2018 году в рамках предоставления финансовой самостоятельности и перехода в некоммерческое акционерное общество (НАО) наши государственные высшие учебные заведения получили полную автономию в этом вопросе. Вузы провели соответствующую работу по повышению заработной платы в рамках поручений Президента РК, данных на заседании НСОД.

Практически все высшие учебные заведения страны в 2020 году повысили заработную плату на 28% по сравнению с прошлым годом и с учетом всех видов вузовских должностей. В национальных вузах, по данным мониторинга МОН РК, зарплата в среднем повысилась на 24%, в государственных вузах – на 30%. Таким образом, в национальных университетах профессор получает 358 641 тенге, в государственных – 298 201 тенге. Доценты и преподаватели национальных и государственных вузов получают 292 167 и 234 967 тенге, преподаватели – 187 988 и 141 296 тенге, соответственно.

– Вопрос повышения заработной платы для профессорско-преподавательского состава очень важный. В прошлом году мы ее поднимали в сентябре. В текущем году также было повышение заработной платы. По итогам мониторинга видно, какие вузы и на каком уровне выполнили поручение Президента, – заявил Асхат Аймагамбетов.

Министр призвал коллег донес­ти до коллективов информацию о повышении заработной платы, которое стало возможным не благодаря заслугам конкретного ректора или министерства, а в рамках выполнения поручения Главы государства.

– То же самое следует сказать о мерах по повышению статуса педагога. Благодаря выделению средств из бюджета стало возможным увеличение заработной платы педагогов школ, колледжей и детских садов, – уточнил он.

По данным главы ведомства, серьезный рост наблюдается и по стипендиям. В прошлом году студенты педагогических специальностей получали 20 тыс. тенге, в нынешнем – уже 42 тыс., а отличники учебы – 48 тыс.

Аналогичное увеличение произошло и у магистрантов всех специальностей: было 53 тыс. – стало 66 тыс., у отличников – 76 тыс. тенге. Стипендия докторантов за один год выросла с 81 тыс. до 150 тыс. тенге. По данным ведомства, за исключением двух-трех вузов, выплаты уже произведены.

На совещании поднимался также вопрос обеспечения организаций дошкольного и среднего образования системами видеонаблюдения и санитарно-гигие­ническими удобствами. Как выяснилось, на сегодня 20 дошкольных учреждений, или 0,7%, еще не охвачены системами видеонаблюдения. Отсутствуют они и в 72 государственных школах из 6 971. Между тем, если в 2018 году обеспеченность системами видеонаблюдения составляла 75%, то сейчас она достигла 99%.