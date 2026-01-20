Когда водоемы сковывает толстым льдом, на реке Илек в Актобе возле спасательной станции появляется прорубь. Для удобства и безопасности вокруг нее устанавливают деревянные настилы и поручни, чтобы каждый желающий мог окунуться без риска для жизни. Прорубь появляется еще до крещенских купаний. В последние годы ныряние в нее стало популярным экстремальным занятием для горожан: мужчины и женщины, независимо от возраста, приезжают сюда, чтобы окунуться в ледяную воду. Моржевание постепенно превращается в привычку, укрепляющую здоровье и дарящую заряд энергии на весь день.

– Приезжаю сюда почти каждый день, и ни разу не было так, чтобы я оказался здесь один. Приходят по одному, вдвоем, иногда и компаниями. Со многими уже начинаешь здороваться при встрече, потому что видишься с ними не в первый раз, – рассказывает Ибрагим Сабиров.

Мужчина уже 21 год окунается в ледяную воду. Моржевание, ставшее для него частью здорового образа жизни, помогает поддерживать организм в тонусе.

– Мне было 37 лет. У нас в гостях была знакомая из Костаная, которая давно занимается моржеванием, и она предложила нам попробовать окунуться в прорубь. В тот день без подготовки я, супруга и дети нырнули в ледяную воду. Дочь и сын были тогда еще школьниками.

Я до сих пор помню свои первые ощущения: ледяная вода обжигала тело, дыхание сбилось, сердце будто на мгновение замерло, а потом начало биться все быстрее и громче. Холод сжимал кожу, проникая внутрь, заставляя каждую клетку проснуться. Эмоции, конечно, зашкаливали, а в теле появилась необычная сила, которой раньше не ощущал, – делится Ибрагим Каримович.

С тех пор он взял для себя в привычку каждую зиму нырять в воду. Как только снег ляжет на землю, он едет к проруби. Первый снег – для моржей знак к открытию сезона.

– Когда снег ложится на землю, вода очищается, а воздух наполняется свежестью и насыщается ионами. Для моржевания это особенно важно, – поясняет Ибрагим Сабиров.

В первые годы его моржевания не было готовых прорубей.

– Я брал с собой лом, ехал к реке и полчаса прорубал во льду отверстие, чтобы можно было окунуться. Вокруг – темнота, ни души рядом. Это такой драйв, – признается он.

Именно тогда он впервые ощутил разницу между домашним обливанием и зимним купанием в реке: ледяная вода пробирает каждую клетку и наполняет тело силой.

По его словам, регулярные погружения дают организму настоящую разрядку. Так же, как летом солнечные ванны наполняют энергией, зимой моржевание активизирует кровообращение, заряжает бодростью и помогает ощущать жизнь во всей ее полноте. В сезон, который длится с декабря по февраль, Ибрагим Сабиров окунается в ледяную воду по 25–30 раз. А если зима снежная, продолжает нырять в прорубь и до середины марта, пока лед не начнет таять.

За годы закаливания Ибрагим Каримович выработал свои правила: не спешить, регулярно заниматься и прислушиваться к собственному организму. Он говорит, что моржевание научило его дисциплине и внимательному отношению к себе. По его словам, холодная вода не только бодрит, но и дает внутреннее спокойствие.

С собой на реку он берет удобную теплую обувь из войлока, шапочку, полотенце и складной стульчик. Можно захватить термос с горячим травяным отваром или чаем. Перчатки тоже не помешают, советует опытный морж, ведь в первую очередь мерзнут конечности, поэтому важно прикрыть голову, ноги и руки.

Ибрагим Сабиров не привык обтираться, любит, чтобы разгоряченное после купания тело само обсыхало. В этот момент он почти не чувствует холода. Стульчик нужен на случай, если после выхода из проруби накатывает слабость, тогда можно присесть и немного передохнуть.

Несмотря на всю свою любовь к зимним купаниям и желание приобщить к этому других, Ибрагим Сабиров понимает, что моржевание подходит не всем и требует внимательного и осторожного подхода.

– Я занимаюсь этим уже много лет и привык к холодной воде, но новичкам советую начинать постепенно: с осени тренировать тело обливаниями холодной, а потом и ледяной водой. Также важно разогреться, делая легкую разминку на холоде, приучая организм к перепадам температуры, – объясняет он.

Сам он зимой совершает пробежки в триатлон-парке, а весной и осенью прак­тикует обливания ледяной водой. Для этого он на ночь выносит таз с водой во двор, и к утру ее поверхность покры­вается тонким слоем льда. Этой водой он обливается после разминки, продолжая закаливать организм.

– Мне нравятся зимние купания в проруби, и без них я уже не чувствую вкус жизни. Иногда сидишь на работе – и вдруг появляется желание нырнуть в ледяную воду. Тогда я сажусь в машину, еду к проруби, окунаюсь и возвра­щаюсь на работу полный сил и счастья. Но я понимаю, что если для меня это источник бодрости и здоровья, то для кого-то другого окунание в прорубь может оказаться опасным для здоровья, ведь резкий холод может вызвать шок. Были случаи, когда человек, выйдя из проруби, терял сознание. Поэтому, преж­де чем заняться моржеванием, следует проконсультироваться с врачом, – предупреждает Ибрагим Сабиров.

Сейчас мужчине 58 лет, но, по его словам, ощущает он себя на 40. Ведет активный образ жизни, занимается альпинизмом, а моржевание помогает ему сохранять бодрость духа и заряд энергии на всю неделю и легче переносить повсе­дневные трудности.