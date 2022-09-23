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Заседание клуба казахского языка “Мәмiле” прошло в Астане

В столичном Доме дружбы состоялось очередное заседание клуба казахского языка “Мәмiле”. Участие в нем приняли представители этнокультурных центров городской АНК, передает официальный сайт акимата Астаны.

Клуб “Мәмiле” функционирует с 2019 года для представителей этнокультурных центров с целью формирования свободной и устной речи на государственном языке.

“Изучение государственного языка проводится с целью повышения уровня языковой культуры и престижа государственного языка, формирования толерантности и чувства казахстанского патриотизма, а также укрепления общественного согласия и национального единства. Клуб позволяет объединять людей не только разных национальностей, но и различных возрастов”, - отметила преподаватель КГУ “Руханият” Управления по развитию языков и архивного дела акимата Астаны Сагым Естемисова.

В ходе урока участники смогли задать друг другу вопросы и обменяться мнениями.

“Я впервые посещаю клуб разговорного казахского языка. Как новичку мне, конечно, было не сразу все понятно, так как среди участников есть большинство продолжающих, которые вполне свободно могут говорить на государственном языке. Несмотря на языковой барьер, мне понравилась методика преподавания и сама идея данного клуба.

Считаю, что человек должен знать государственный язык страны, в которой живет. Учу казахский язык с интересом и удовольствием”, - поделилась заместитель председателя этнокультурного объединения корейцев столицы Роза Пак.

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