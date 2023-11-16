Защитим природу вместе

Учащиеся области Абай соревновались в различных компетенциях на базе колледжа агробизнеса и экономики Казпотребсоюза. Напомним, летом в рамках проекта «Поможем сохранению биоразнообразия особо охраняемых природных территорий по облас­ти Абай» дети принимали участие в семинарах, а главное – вели совместную работу с лесничими, егерями и работниками ГЛПР «Семей орманы», которые рассказали им о своей профессии. А на слете ребята продемонстрировали полученные знания.

Проект финансируется Посольством Федеративной Республики Германия в Казахстане. На слет также прибыла атташе по экономике Посольства ФРГ в РК София Фосс, которая отметила важность реализации подобных проектов и пожелала удачи учащимся в выбранном ими деле.

Так, студенты колледжа агробизнеса и экономики представили проект «Птичья столовая», нацеленный поддержать пернатых в зимний период. Для этого ребята изготовили кормушки и скворечники.

– Мы учимся на специальнос­ти «лесное хозяйство». Наша экогруппа активно принимает участие во всех экологических акциях. Например, совместно с резерватом «Семей Орманы» мы ежегодно участвуем в «Марше парков», «Жаңа Қазақстан – таза табиғат», «Жасыл мекен», «Жасыл колледж», во Всемирном дне посадки деревьев. Также под руководством преподавателей ведем научно-исследовательский проект по выращиванию саженцев из семян с закрытой корневой системой. В питомнике колледжа мы сеем семена, бережно ухаживаем за ними на протяжении двух лет. Затем высаживаем их на территории колледжа, – рассказала одна из участниц слета Алина Почивалина.

Команда средней школы им. Н. Баймуратова прибыла на слет из Бескарагайского района. Ребята продемонстрировали макет земного шара и другие самодельные экспонаты.

– Нужно беречь леса от пожаров, сохранять редкие виды животных и в целом заботиться о флоре и фауне. К примеру, сегодня мы принесли на конкурс букет из... шишек. Не хотели срывать живые цветы и предложили такую альтернативу. Наша школа давно работает в экологическом направлении, не первый раз мы являемся участниками подобных слетов. Такие мероприятия очень важны и нужны для экологичес­кого воспитания подрастающего поколения, – отметила руководитель проекта Айжан Жайсынова.

Как рассказала глава общественного объединения «Исток» и руководитель проекта Людмила Михайлова, проделана большая работа, подготовлены и обучены 240 детей. В основном это учащиеся сельских школ Бескарагайского района, где уже есть школьные лесничества, в которые входят по 15–17 человек.

– У нас создана сеть школьных лесничеств. Этот проект должен быть долгосрочным, и даже пос­ле окончания финансирования посольством Германии он не закончится, поскольку проблем с лесами становится все больше, особенно после пожаров. Нужно помогать лесникам восстанавливать леса естественным путем, выращивать и высаживать посадочный материал. Не менее важно работать с населением по экологическому воспитанию. Кстати, многие ребята после совместной работы с лесниками загорелись желанием пойти в эту профессию, – говорила Людмила Михайлова.

В слете приняли участие ребята из девяти школ Бескарагайского района и студенты городского агроколледжа. Учащиеся представили свои проекты и ответили на вопросы, озвученные членами независимого жюри. По завершении слета они посадили голубые ели, полученные в подарок от посольства, на территории колледжа.