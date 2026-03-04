В Центре национальных и конных видов спорта ведется масштабная работа. Под опекой центра находятся 11 дисциплин, официально включенных в спортивный реестр: қазақ күресі, тоғызқұмалақ, көкпар, аударыспақ, теңге ілу, жамбы ату, бәйге, охота с ловчими птицами, традиционная стрельба из лука, асық ату, жекпе-жек. В 2025-м все они вошли в республиканский перечень приоритетных и были официально приравнены к олимпийским дисциплинам. Это не просто формальность, а признание высокого статуса наших атлетов, которые теперь готовятся к международным стартам с той же ответственностью и поддерж­кой, что и участники олимпиад. В текущем календарном плане – более тридцати крупных соревнований, а главным событием весеннего сезона станет второй чемпионат мира по кокпару.

Священный город Туркестан с 15 по 21 марта превратится в мировую столицу степных рыцарей. Организаторами грандиозного первенства выступили Министерство туризма и спорта совместно с Всемирной ассоциацией «Кокпар», республиканской федерацией «Кокпар», Фондом поддержки спорта и управлением физической культуры и спорта Туркестанской области. В турнире участвуют национальные сборные из десяти стран. Призовой фонд соревнований – 30 млн тенге.

Честь Казахстана будут защищать настоящие легенды современного кокпара. В составе нацио­нальной сборной – признанные мастера: Есжан Курманбай и Ернат Малимбай из Жамбылской области, представители туркестанской школы Асылжан Мамыт и Нурис­лам Толеп. Эти спортсмены сегодня – главная надежда страны в битве за мировое золото.

История первого чемпионата мира, прошедшего в 2017 году в рамках выставки EXPO в Астане, до сих пор вдохновляет болельщиков. Тогда наши палуаны в блестящем стиле одержали победу, подтвердив статус Казахстана как лидера этой захватывающей игры. Сегодня перед новой сборной стоит еще более сложная задача – защитить титул в условиях возросшей конкуренции.

Новый ипподром Туркестана полностью соответствует мировым стандартам. Групповые игры стартуют 16 марта, а кульминация чемпионата – финальная схватка – запланирована на 21-е. Финал в дни Наурыза придаст турниру особый символизм. Прямые транс­ляции будут организованы на телеканале Qazsport и официальной Youtube-платформе канала. Этот чемпионат обещает продемонстрировать всему миру силу, ловкость и волю к победе, которые испокон веков ковались в наших бескрайних степях.