В Алматы проводится обработка зеленых зон мегаполиса в рамках масштабных противоклещевых мероприятия, направленных на защиту населения от клещевого энцефалита.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В ходе пресс-конференции прошедшей в региональной службе коммуникаций, директор центра дезинфекции города Айнура Аккошкарова рассказала о принимаемых мерах. Для проведения профилактических обработок против клещей, из городского бюджета выделено 144 млн тенге.

Как отметила Айнура Аккошкарова, проведение ежегодных истребительных мероприятий в природных очагах клещевого энцефалита в лесных и городских парках Алматы - это одно из ключевых эпидемиологических мероприятий, направленных на защиту населения от клещевого энцефалита. Она отметила, что первая обработка была запланирована на 26 марта. Однако из-за дождей и повышенной влажности работы были перенесены и начались 31 марта.

При этом, как сообщила глава центра дезинфекции города, в этом году запланировано два тура обработки. Общая площадь, подлежащая дезинсекционной обработке, составляет 4 733,12 гектара.

Она добавила, что в текущем году используется новый препарат «Циперметрин». Смена препаратов практикуется для предотвращения привыкания клещей к действующему веществу. В 2023 году для обработок против клещей использовался препарат «Фаворит В.К.Е.», а в 2024 – «Дельтекс».

Обработки проводятся активно, по состоянию на 14 апреля профилактические мероприятия проводятся во всех районах мегаполиса. Общая обработанная площадь - 591,064 га, работы продолжаются.

По её словам, на сегодня в распоряжении центра две мобильные бригады, оснащённые термогенераторами горячего и холодного тумана, гидропультами, опрыскивателями «Фазенда», а также автотранспортом. В 2025 году закуплено три новых единицы оборудования, а в запасе - более 5 тысяч комплектов средств индивидуальной защиты. Работы ведутся подготовленными дезинструкторами и дезинфекторами, все специалисты проходят регулярные инструктажи и оснащены необходимым оборудованием.