Заведующих детсадов осудили в Астане

Межрайонным судом по уголовным делам Астаны рассмотрено дело в отношении заведующих детских садов, которые при пособничестве директора ТОО и сотрудника детского сада совершили хищение вверенного им имущества путем растраты в крупном размере с использованием своего служебного положения, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

По данным суда, заведующие подавали заявки на непоставляемые продукты питания и выписывали электронные счет-фактуры, накладные, акты сверок. А деньги перечислялись на счет директора ТОО.

«Тем самым, подсудимые с помощью директора ТОО похитили вверенное им имущество в крупном размере, свыше 35 млн тенге», - говорится в сообщении.

Подсудимые не признали вину и попросили их оправдать.

Приговором суда заведующие К. и С. осуждены к 3 годам лишения свободы. Ввиду отсутствия в действиях директора ТОО смягчающих и отягчающих обстоятельств, с учетом наличия прежней судимости по аналогичному уголовному правонарушению, судом назначено 4 года лишения свободы.

С учетом смягчающих и отсутствием отягчающих обстоятельств, а также по состоянию здоровья заведующему и сотруднику одного из детского сада назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 2 года, заведующим К. и Н. - 3 года ограничения свободы.

Осужденным назначено дополнительное наказание в виде пожизненного лишения права занимать должности на госслужбе и квазигосударственном секторе.

Приговор не вступил в законную силу.