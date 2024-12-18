В рамках проекта построено шесть мостов, один путепровод, обустроено 60 водопропускных труб и 10 площадок отдыха. Также установлено более 650 опор освещения, что обеспечивает комфорт и безопасность движения. Всего на строительство объекта было затрачено 87,4 млрд тенге.

Как уточнили в нацкомпании, в процессе реконструкции применялись международные стандарты. В проекте принимали участие компании из Казахстана, Италии, Турции и Азербайджана. Было задействовано более 650 специалистов и около 450 единиц специализированной техники.

Общий объем использованного инерт­ного материала составил 3,4 млн тонн, доставленных железнодорожным транс­портом с карьеров Актюбинской и Мангистауской областей. Для перевозки материалов потребовалось около 50 тыс. полувагонов, а для доставки битума – 2,5 тыс. битумовозов, уточнили в нацкомпании.

Завершение реконструкции автомобильной дороги Атырау – Астрахань стало важным этапом развития транс­портной инфраструктуры региона и обеспечило улучшение связей между Казахстаном и Россией, способствуя экономическому росту и развитию международной торговли. Отметим, что работа над проектом началась в 2018 году, когда была разработана проектно-сметная документация.

В 2019 году началась реконструкция первого участка протяженностью 60 км – от границы с Российской Федерацией до поселка Курмангазы. Ввод в эксплуа­тацию обновленной трассы несколько раз откладывался из-за различных проб­лем и нехватки финансирования. Как отмечают специалисты, дорога была построена еще в 70-х годах прошлого столетия и с тех пор практически не ремонтировалась.