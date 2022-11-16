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Президент

Завершить установку сейсмостанций к 2025 году в Алматы поручил президент

Диасов Ораз
корреспондент

Глава государства Касым-Жомарт Токаев на встрече с общественностью Алматы указал на важность точного прогнозирования землетрясений и раннего оповещения о них, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"Жизненно важное значение для Алматы имеет точное прогнозирование землетрясений и раннее оповещение о них. Поручаю к 2025 году завершить установку 28 сейсмостанций с последующей их интеграцией с системой раннего оповещения Кыргызстана", - сказал президент.

Кроме того, в городе следует наладить работу интегрированных систем оповещения с возможностью передачи речевых сообщений о чрезвычайных ситуациях.

"В этой работе предстоит использовать большие данные", - подчеркнул глава государства.

По его словам, для этого акимату нужно полноценно запустить деятельность ситуационного центра.

"Он должен агрегировать данные систем видеонаблюдения, дорожного трафика, звонковой активности, социальной инфраструктуры", - указал Касым-Жомарт Токаев.

Как он отметил, идея создания "цифрового двойника" города отвечает современным тенденциям в сфере информационных технологий и лучшим международным практикам.

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