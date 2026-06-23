«Астана Балет» завершает сезон гастролями в Атырау и Актау

Фото: пресс-служба театра

В июле театр «Астана Балет» представит разножанровую программу жителям западного региона Казахстана. Завершая театральный сезон, коллектив отправится на гастроли в Атырау и Актау, где зрителей ждут встречи с лучшими образцами хореографического и музыкального искусства, сообщает Kazpravda.kz

5 и 6 июля в городе Атырау на сцене Драматического театра имени Махамбета Утемисова театр представит концертную программу «Наследие Великой степи». Национальный дивертисмент, поставленный заслуженным деятелем Казахстана Айгуль Тати, стал своеобразной визитной карточкой театра как в стране, так и за ее пределами.

Постановка с успехом представляла казахстанское искусство на международных сценах и фестивалях, покоряя зрителей самобытностью национальной хореографии, глубиной образов и художественной выразительностью.

В программе представлены лучшие достижения казахстанского хореографического искусства, оригинальные сочетания этнографических элементов, народных танцевальных традиций и современных постановочных решений, раскрывающих богатство культуры и духовного наследия Великой степи.

«Для нас большая честь показать зрителям западного Казахстана свое творчество. Концертная программа «Наследие Великой степи» по праву занимает особое место в репертуаре театра, ведь в ней нашли отражение богатство национальной культуры, красота традиций и дух казахской степи. Уверен, что эта постановка найдет искренний отклик у зрителей Атырау. В Актау мы представим программу симфонического оркестра с участием оперных солистов, объединившую признанные шедевры мировой классики и произведения казахстанских композиторов. Эти гастроли дают возможность показать многогранность творческого облика театра — от ярких национальных хореографических полотен до высокого искусства симфонической и оперной музыки. Надеюсь, встречи с нашим коллективом подарят зрителям яркие впечатления и станут настоящим праздником искусства», — отметил художественный руководитель театра Нурлан Канетов.

При поддержке государственного учреждения «Управление культуры, развития языков и архивного дела Мангистауской области» и акимата Жанаозена 8 июля состоится концерт симфонического оркестра с участием солистов оперного искусства.

Мероприятие будет организовано для представителей социально уязвимых групп населения, людей с ограниченными возможностями, а также жителей Жанаозена.

Продолжатся гастроли в Актау, где 10 и 11 июля на сцене Культурно-досугового комплекса имени Абая выступит симфонический оркестр театра «Астана Балет» под управлением главного дирижера Армана Уразгалиева.

Концертная программа объединит произведения казахской и европейской классики, демонстрируя богатство музыкальных традиций разных эпох и культур.

«Программа, которую мы представим в Актау, объединяет произведения, ставшие настоящими жемчужинами мирового музыкального искусства. Для оркестра особенно ценно иметь возможность знакомить зрителей с музыкой, которая на протяжении столетий не утрачивает своей силы и эмоциональной глубины. Уверен, что предстоящие концерты подарят публике яркие впечатления и позволят по-новому услышать знакомые шедевры в живом исполнении», — отметил маэстро, главный дирижер симфонического оркестра Арман Уразгалиев.

Особым украшением вечеров станет участие ведущих оперных солистов Казахстана, лауреатов международных конкурсов: баритона Адиля Султан, сопрано Фирузы Рахметовой и тенора Талгата Аллaбиринова. В их исполнении прозвучат знаменитые арии и вокальные произведения, вошедшие в золотой фонд мировой музыкальной культуры.

Зрителей ждет насыщенная программа, сочетающая яркие оркестровые сочинения, выдающиеся образцы вокального искусства и высокий уровень исполнительского мастерства музыкантов театра.

Как уточняется, театр «Астана Балет» приглашает жителей и гостей Атырау и Актау разделить вместе с коллективом завершение театрального сезона и стать частью ярких культурных событий этого лета.

Гастроли театра состоится при поддержке МКИ РК.