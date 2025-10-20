В городе горняков реализуется стратегический проект по строительству завода нового поколения. Предприятие расположится на базе АО «ССГПО» и будет перерабатывать окисленные железорудные окатыши собственного производства с возможностью выдачи горячего продукта непосредственно в будущий сталеплавильный цех.

Производство станет уникальным, благодаря применению американской технологии Midrex, обеспечивающей порядка 90% мирового производства железа прямого восстановления. Железо будут получать с помощью природного газа без использования доменных печей, угля и кокса, то есть без огромных сырьевых и энергетических затрат, что безусловно, делает проект выгодным и с экономической, и с экологической точки зрения.

Проект реализует группа компаний ERG, а детальный инжиниринг и поставку технологического обоудования обеспечит австрийский консорциум компаний Primetals Technologies Austria GmbH. Сегодня партнеры скрепили свои намерения подписанием контракта.

- В своем Послании Глава государства сказал, что в приоритете – производство продукции глубокой переработки. Горячебрикетированное железо, которое и будет выпускать новый завод – как раз и есть конкурентоспособная на отечественном и международном рынках продукция. Мы создаем высокотехнологичное производство, которое открывает новые перспективы для Казахстана. Для нашей компании этот проект важен еще и потому, что мы расширяем нашу продуктовую линейку, а также участвуем в создании кластера в черной металлургии страны с акцентом на применение экологически чистых технологий, - отметил главный исполнительный директор, председатель Совета директоров ERG Шухрат Ибрагимов.

Будущему заводу ГБЖ в Рудном со степенью металлизации свыше 90% пророчат статус крупнейшего высокотехнологичного производства в Центральной Азии. Ежегодно здесь будут выпускать 2 млн тонн горячебрикетированного железа. Реализация проекта обойдется ERG в 650 млрд тенге.

- Этот масштабный проект открывает новую эру в металлургической отрасли Казахстана, способствуя также дальнейшему укреплению позиции ERG на мировом рынке, и принимать столь важное участие в его реализации является для нас большой честью, - сказал исполнительный вице-президент и руководитель глобального подразделения Upstream компании Primetals Technologies Андреас Фибек.

Американские технологии, которые будут применять на заводе в Рудном позволят производить продукт с высокой степенью металлизации, которая оценивается в 93%, а содержание железа в нем достигнет более 90%. Такие показатели поспособствуют выходу Казахстана на глобальный рынок сталелитейной промышленности с новым видом конкурентоспособной продукции.

- Благодаря реализации этого проекта мы собираемся стать одними из лидеров в развитии черной металлургии Казахстана. Эту задачу ставит и президент страны, говоря о том, что нужно не только добывать, но и акцентировать внимание на глубокую переработку продукции. Инвестиционный проект по строительству завода горячебрикетированного железа важен не только для Костанайской области, но и для страны. Он входит в 17 приоритетных проектов Казахстана. Со стороны государственных органов будет оказана всесторонняя поддержка по строительству инфраструктуры, - сказал аким Костанайской области Кумар Аксакалов.

Новое предприятие – новые рабочие места. С вводом в строй завода по производству горячебрикетированного железа таких будет открыто 1 000. Кстати, группа компаний ERG самостоятельно растит кадры для будущих производств.

- Мы тесно работаем с отечественными университетами нашей страны по подготовке высококвалифицированных специалистов для наших предприятий. Недавно открыли современную школу в Рудном, которая будет служить надежной базой по обеспечению кадров наших предприятий, - уточнил Шухрат Ибрагимов.

Открытие завода ГБЖ в Рудном намечено на 2029 год.

