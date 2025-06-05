Завод по переработке газа с Кашагана начали строить в Атырауской области

Энергетика,Нефть и Газ,Строительство
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Дана Аменова
корреспондент

Приём первой партии газа для дальнейшей реализации на внутреннем рынке запланирован на декабрь

Фото: пресс-служба Минэнерго

В Атырауской области начаты строительные работы по проекту завода по забору, перевалке и фракционированию сжиженного нефтяного газа (СНГ) с месторождения Кашаган, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минэнерго

По данным ведомства, реализация проекта направлена на обеспечение стабильных поставок СНГ на внутренний рынок и снижение дефицита газомоторного топлива.

Проект осуществляется в рамках договорённостей между Минэнерго РК и подрядными компаниями Северо-Каспийского проекта по соглашению о разделе продукции.

В 2024 году между АО «QazaqGaz» и ТОО «North Caspian Operating Company» был подписан договор купли-продажи СНГ, а также утверждена Дорожная карта проекта.

На сегодня ведутся работы нулевого цикла: закладка фундамента под оборудование, строительство зданий и инфраструктуры. Приём первой партии газа для дальнейшей реализации на внутреннем рынке запланирован на декабрь 2025 года.

Проект имеет стратегическое значение для энергетической безопасности страны и станет важным вкладом в развитие газоперерабатывающей отрасли, подчеркнули в министерстве.

#строительство #газ #завод #переработка #Кашаган

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