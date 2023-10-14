Завод по производству «Кока-колы» может появиться в Актобе

Экономика
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Сейчас идут переговоры с инвесторами, возможно, в области будет свое производство этой компании, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Диапазон

Фото из открытых источников

«Представители «Кока-колы» в Турции приезжали, встречались с акимом нашей области Асхатом Шахаровым. Они проявили заинтересованность в реализации проекта. Инвесторам предложили земельные участки для реализации проекта, сейчас ждем ответ от инвесторов», – сообщил Есет Аманбаев, руководитель отдела инвестиций и сопровождения инвестиционных проектов управления индустриально-инновационного развития Актюбинской области.

#Актюбинская область #инвестиции #Кока-кола

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