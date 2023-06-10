Заволокло дымом: природный пожар продолжает бушевать в Абайской области

Меры по ликвидации лесного пожара, который бушует в Абайской области обсудили на совещании в Правительстве под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова, передает Кazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал UKIMET.

Фото: t.me/UKIMET

По данным МЧС, общая площадь пожара на сегодня составляет более 60 тыс. га.

В настоящее время в его тушении задействованы силы и средства МЧС, Минобороны, МВД, МЭПР и местных исполнительных органов. В частности, привлечено порядка 800 человек, 190 единиц техники и 8 вертолетов.

Пожар распространяется по трем направлениям в сторону населенных пунктов Талица, Каштак, Барышевка, Успенка, Поднебесное и Камышенка. В районе ЧС имеется сильное задымление, при этом верховой пожар отсутствует, чему способствуют благоприятные погодные условия – в ночное время и утром прошел мелкий дождь.

Активно работает авиационная техника.

На наиболее интенсивных участках организован подвоз воды, чтобы техника могла работать бесперебойно, не выезжая на дозаправку.

Для граждан обустроены места временного размещения.

Угроза для населенных пунктов практически снята. Работа находится на контроле.

Премьер-министр подчеркнул, что по поручению главы государства для ликвидации крупного природного пожара и обеспечения безопасности граждан мобилизованы все необходимые технические и людские ресурсы.

Вместе с тем Алихан Смаилов потребовал обеспечить оперативное прибытие дополнительной техники и сотрудников соответствующих служб к местам тушения пожара.

Такж премьер-министр поручил:

минтруда проработать вопрос оказания социальной помощи семьям, пострадавшим от ЧС;

минздраву – держать на контроле своевременное оказание медпомощи гражданам в случае необходимости;

МВД – обеспечить общественный порядок и сохранность имущества населения.