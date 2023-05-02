Заявка на рекорд: 500 км пробежит армейский спортсмен

2 мая в 6 утра в поселке Акжал близ города Балхаша стартовал военнослужащий Спортивного комитета Министерства обороны РК – Центрального спортивного клуба ефрейтор Бауыржан Абдыхаим, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу оборонного ведомства.

Фото: пресс-служба Минобороны РК

Маршрут пройдет через населенные пункты Акжал – Аксу-Аюлы – Аксу – Караганда – Осакаровка – Астана. По расчетам спортсмена каждый день он будет пробегать 100 км.

Свой ультрамарафон старший солдат комендантского взвода ЦСК Бауыржан Абдыхаим посвятил Дню защитника Отечества и Дню Победы. Финишировать он намерен 6 мая в столице нашей Родины.

Армейский спортсмен поблагодарил спонсоров, представителей спортивного клуба «Хан Султан» за организацию питания и медицинское сопровождение марафона, военнослужащих военной полиции, обеспечивающих безопасность на дистанции.

«Марафон будет непростой. Моя задача – рассчитать силы и выполнить поставленную задачу. Главное, что в меня верят, и я постараюсь оправдать надежды наставников и сослуживцев», – выразил свой настрой спортсмен.

Забег будет фиксироваться представителями казахстанской Книги рекордов.