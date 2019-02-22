Свежий выпуск
​Заявление Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева

Уважаемые казахстанцы!

Сегодня я принимаю важное решение для нашей страны.

Социально-экономическая ситуация в предыдущие годы была стабильной.

Это – безусловно, положительный момент.

Однако этого недостаточно для настоящего времени.

Инициированные мною Третья модернизация и План нации «100 конкретных шагов» были нап­равлены на ускоренное проведение структурных реформ.

Полная реализация Пяти институциональных реформ должна была привести к кардинальному увеличению доли малого и среднего бизнеса и снижению участия государства в экономике, «расчистке» банков, повышению доверия к судам и правоохранительной системе.

Во многих секторах экономики, несмотря на принятие множества законов, решений Правительства, положительные изменения так и не произошли.

Рост ВВП в основном обеспечивается за счет сырьевых ресурсов.

Правительству совместно с Национальным банком так и не удалось в полной мере создать реальные стимулы и инструменты для качественного роста экономики.

Анализ реализации госпрограмм показал, что они выполняются, но конкретные результаты по многим важным направлениям отсутствуют.

Создается недостаточное количество продуктивных рабочих мест, особенно на селе. Малый и средний бизнес так и не превратился в драйвер роста, его развитие не стало основной задачей акимов и министров.

Я неоднократно поручал, чтобы доходы и качество жизни населения стали основными приоритетами работы каждого члена Правительства и акима.

Два года назад мы провели конституционную реформу, и Правительство вместе с акимами получили все необходимые полномочия и независимость, чтобы решать социально-экономические вопросы и нести ответственность за это.

Приняты все необходимые государственные программы, в том числе индустриальная, социальная, а также развития инфраструктуры, здравоохранения и образования. Выделены необходимые ресурсы для их осуществления.

Вместе с тем системная работа так и не была выстроена. Реальные доходы населения не увеличиваются. Растет доля расходов на продукты питания в бюджете семей.

В результате формального подхода исполнительных органов часть социально уязвимых слоев населения не охвачена адресной социальной помощью.

Все это усугубляется неумением членов Правительства, министров, акимов работать с населением, выслушивать проблемы людей, разъяснять им проводимую работу и политику.

В этих условиях я, как Президент и Гарант Конс­титуции, учитывая интересы нашего народа, принимаю следующее решение.

Считаю, что Правительство должно уйти в отставку.

Новое руководство Правительства должно выработать действенные шаги, направленные на повышение уровня жизни, стимулирование экономики, реализацию стратегических задач.

На ближайшем съезде партии «Нұр Отан» я предложу ряд мер по усилению социальной поддержки и повышению качества жизни людей.

На эти цели будут выделены значительные средства из бюджета и Национального фонда.

Они будут направлены на решение следующих задач:

- усиление социальной поддержки малообеспеченных граждан;

- расширение возможностей для улучшения жилищных условий социально уязвимых слоев населения;

- серьезное изменение политики развития регионов.

На реализацию данных задач должна быть направлена работа Правительства и акимов всех уровней.

Средства, которые имеются у Правительства и на местах, тратятся не по назначению. За всем этим будет установлен контроль. Обстоятельный разговор по данной теме состоится на съезде партии «Нұр Отан». 

Популярное

Все
Бюджетный человейник дышит метаном, аммиаком и сероводородом
Физики или лирики? Две школы не поделили здание
Дендрокарта есть, но ее... нет
Тариф на вас!
Будущее – в архиве
Ухаживать бы, а не прикрывать
Согласие, диалог и терпимость – каркас казахстанского нациестроительства
Рукописи не горят
Работая, вы любите жизнь
Жизнь прожил для народа
Мухтар Ауэзов: ұстаз от Алатау до Кавказа
«Посланники мира и единства»
Ни работы, ни учебы
Есть вопросы и предложения
Роспись по дому
Проблемные вопросы взяли на заметку
Атмосфера праздника
Указ Президента Республики Казахстан
Виртуальных учеников и фальшивые занятия обнаружили прокуроры в ходе проверки реализации программы Artsport
Стратегия пересборки университетов Казахстана: реальность и возможности
Скандальное интервью посла Украины в Казахстане прокомментировал Совет АНК
Стали известны подробности двойного убийства в Актау
Завершились съемки японско-казахстанского фильма «Маленький самурай»
Регистрацию водителей в приложении Яндекс GO предложил изменить Мусин
Названы обладатели грантов Академии госуправления при Президенте РК
Минтруда представило проект Социального кодекса РК
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 18 августа
В Восточном Казахстане в продаже появился сахар по 539 тенге
В Восточном Казахстане при раскопках раннесакского погребения обнаружили великолепные элементы парадного конского снаряжения
Снег выпал в ВКО
175 штрафов "накатал" водитель с подложными номерами
Реформа строительной отрасли: что предлагают в Правительстве Казахстана
Металлический штырь вытащили из головы ребенка акмолинские врачи
На страже рубежей страны
"Хотел познакомиться": мужчина избил незнакомую девушку в Алматы
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 20 августа
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 19 августа
В столице стартовал традиционный хоккейный турнир – Кубок Президента Республики Казахстан
Ремонт республиканских трасс приостановлен в Костанайской области
Убил знакомого из-за сообщения в WhatsApp житель Нур-Султана
Динара Садуакасова отказалась участвовать в шахматной олимпиаде
"Квартет" юных разбойников с ножом избивал и грабил прохожих в Алматы
Тела многодетных супругов нашли в запертой квартире в Атырау
Изнасилование 11-летнего мальчика расследуют в Алматы
Опубликован список обладателей образовательных грантов
Закутанного в целлофан мужчину обнаружили во дворе дома в Экибастузе
Тела женщины с детьми нашли в квартире в Алматы: о страшных криках рассказали соседи
Льготное дизтопливо для уборки урожая перепродавали предприниматели в Казахстане
МВД начал рассылать казахстанцам SMS с предупреждениями
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 6 августа
Пропавшая в Костанайской области 5-летняя девочка найдена мертвой
Дворец на разграбление
На рассылку о новом локдауне с 1 сентября ответили в Минздраве
Казахстан начнет экспортировать мясо в Саудовскую Аравию
На какую поддержку может рассчитывать женщина с ребенком в Казахстане
Долговая яма кредитных товариществ Казахстана
Неожиданный прогноз по коронавирусу дали в Минздраве Казахстана
16-летняя девочка-сирота выбросилась из окна 10-го этажа после изнасилования в Павлодаре
На 5 лет посадили супругов за призывы присоединить часть Казахстана к России

Читайте также

Свежий выпуск
«Посланники мира и единства»
Свежий выпуск
Есть вопросы и предложения
Свежий выпуск
Проблемные вопросы взяли на заметку
Свежий выпуск
Роспись по дому

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]