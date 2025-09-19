Быльем поросло

Блики рассвета, плеск воды, туман на горах… Красота такая, что кажется – ты в мире фэнтези.

– Место особого спокойствия, – подтверждает известный в Восточном Казахстане организатор экотуров Любовь Чакилева. – Хочется слушать воду, смотреть на облака. На самом деле не так много таких сочетаний, где и водоем, и горы, и лес, и нетронутость.

Речь – о горном плато примерно в 65 км выше Риддера. В 1930-х здесь перегородили плотинами речку Малую Ульбу и создали искусственное водо­хранилище. Само озеро – невероятный памятник истории под открытым небом! Грандиозный и одновременно трагический. К строительству плотин и канала приступили в 1932 году, чтобы обеспечить напор воды для будущей Ульбинской гидростанции. «Ульба» – одна из трех ГЭС в Лениногорском каскаде – выдала первую генерацию в 1937 году. На полную мощность станция вышла в 1940-м. Даты – более чем красноречивые. Не надо быть историком, чтобы понять, чей труд использовался в горах на тяжелейшем объекте. Каменные насыпи сооружали руками заключенных ГУЛАГа. В Риддере автору этих строк рассказывали, как в 1990-е из Эстонии в сопровождении внука приехал совсем старенький дедушка – захотел в конце жизни взглянуть на высокогорное озеро, где когда-то молодым парнем укладывал камни. Он был родом из Верхней Еловки – поселка, основанного на озере Маркаколь переселенцами из Прибалтики. Его, как и других мужчин в селе, арестовали, назвали врагом народа, отправили в лагерь. От смерти в жутких условиях политзаключенного спасала похлебка из лес­ных даров – с добавками коры кедра, золотого корня, левзеи… Дедушка, собираясь в обратную дорогу, взял с собой на память только несколько стеблей ма­ральего корня.

Среди жителей Риддера и окрестных сел многие до сих пор помнят рассказы старших об арестах чуть ли не по разнарядке – мужчин забирали из семей и использовали как силу на стройках.

– У моей семьи с Малоульбинским водохранилищем связана личная история, – рассказывает Любовь. – Прадед Михаил Петрович Чакилев был арестован и в феврале 1940 года отправлен на строительство плотины. В том же году в ноябре он там и умер. Мой папа в память о деде, которого никогда не видел, сделал табличку, выгравировал имя, даты жизни 1901–1940 годы. И установил на скале недалеко от дороги. Два года назад ее кто-то снял, только след на камне остался.

Многие десятилетия дорога на высокогорное водохранилище была скорее направлением. Редкие туристы, заглядывавшие сюда с рюкзаками в разгар лета, могли увидеть и потрогать изу­мительный раритет – английский паровой экскаватор, работавший на дровах. Машина, как в 1932 году, начала шагать через перевалы, разгребая валуны, так и встала на 80 лет на берегу искусственного озера. К сожалению, сегодня этого интереснейшего экспоната больше нет – его сдали на металлолом.

Одновременно ушла в историю еще одна фишка Риддера – уникальный деривационный, то есть изготовленный из дерева, трубопровод, по которому вода высокогорного озера поступала на турбины Ульбинской гидростанции. Как рассказывал в свое время замечательный историк, знаток Восточного Казахстана Николай Алексеенко, решение использовать для трубопровода лиственницу вместо стали было принято инженерами с учетом отдаленности места и таежных условий. Металлопрокат был дорогой, его пришлось бы везти из центра России. Потребовались бы дополнительные транспорт­ные расходы, строительство дороги, то есть немалые финансы, которых молодому советскому государству и так остро не хватало. Поэтому канал собрали из материала, который был под рукой. Умельцы изготовили множество дощечек и стянули их стальными скобами. Длина деривационного трубопровода составляла 8,6 км, диаметр – 3,25 м. Конструкция была такая грандиозная, что в нее мог въехать трехосный грузовик «Студебеккер»! Канал прослужил 50 лет, пока не был законсервирован как аварийный. Позже его демонтировали. В истории края и всей бывшей советской энергетики трубопровод из лиственницы остался как уникальное сооружение.

А вот постройки, возведенные на берегу водохранилища в 1930-х годах, остались до сих пор. Если включить воображение, можно представить, как в этих бетонных коробках размещались комендатура, жилые бараки… Они – музей ГУЛАГа в миниатюре.

– В последние годы уровень на водохранилище поднимается, – рассказывает горный гид. – Берега затопило до травяной кромки. А раньше линия примерно на два метра была из нетронутой ровной скальной крошки. Можно было увидеть на песке изоляторы, проволоку – то, что напоминало о тех временах. Здесь особая историческая аура. Плотины до сих пор в таком состоянии, будто только что возведены, их только оплело травой.

Сотни метров берега выложены каменной кладкой и закрыты слоем песка с глиной. Каждый камень принесен руками, каждый шаг насыпи уложен лопатами. Самое грандиозное сооружение – плотина высотой 34 метра. Она удерживает чашу искусственного водоема над крутым ущельем с речкой Малой Ульбой. Насыпь сложена по принципу рыбьей чешуи и обшита экраном из лист­венницы. Эта порода, богатая смолой, имеет свойство каменеть в холодной воде. Правда, на солнце рассыхается так же, как другие.

Издали конструкция напоминает ксилофон, только выгнутый в водную гладь. Причем экран в зависимости от уровня может чуть ли не «по грудь» стоять в воде, а может быть почти открытым. По словам Любови, еще школьницей под впечатлением отцовских рассказов о репрессированном деде она написала стихотворение. Его нанесли на металлическую табличку и установили у подножия горы Золотой на камнях, напоминающих танк.

– Там скалки, к которым сложно пробраться, мало кто бывает, – рассказывает Любовь. – Поэтому табличку никто не трогает.

В целом хронологически строительство Лениногорского (сегодня Риддерского) каскада выглядело так: в 1931 году начала действовать Быструшинская станция мощностью 0,675 МВт, в 1932 году построи­ли Нижне-Хариузовскую ГЭС мощностью 0,8 МВт, с 1937 года по 1940-й вышла на полную мощность (27,6 МВт) Ульбинская станция. Так горно-металлургический комплекс Риддера получил свое энергетическое сердце.

Маршрутов много

Малоульбинское водохранилище, необычное по красоте и истории, в силу труднодоступности по-прежнему отсутствует в топе турнаправлений. И это на самом деле замечательно! Должны оставаться такие места, где можно отключиться от внешнего мира, остаться наедине с самим собой, с природой. Услышать озеро, лес, горы… Горный гид вспоминает, как однажды прибывшие на Малоульбинку джиперы включили музыку. Среди гор громкие звуки казались более чем неуместными. Бывает, после шумных компаний остаются еще брошенные бутылки, пакеты…

Сейчас дорогу, построенную в 1930-х, пробуют понемногу приводить в порядок. Минувшим летом с помощью тяжелой техники из бродов убрали валуны, обновили водопропускные трубы, отчасти засыпали промоины глубиной до метра-полутора. Другими словами, степень экстремальности путешествия снижается, поездки становятся более доступным. Море эмоций можно получить даже осенью – лишь бы повезло с погодой. Серпантины извиваются вдоль ущелий с речками, красавицами рябинами, зеленым мхом, из которого блестят шляпки маслят и подберезовиков. Можно остановиться и полакомиться малиной, красной смородиной, черникой. Сама акватория длиной 25 км с многочисленными заливами – фантастический привлекательный объект для фотосессий и видеосъемок. Любопытно, что в советское время озеро объемом примерно 60 млн кубометров считалось стратегическим запасом пресной воды для Риддера и Усть-Каменогорска. Его даже охранял вооруженный пост.

– В детстве мы ходили с папой на Малоульбинское водохранилище каждое лето, причем разными маршрутами, – рассказывает организатор туров. – Любимым был через Рассыпной Белок к одному из заливов. Плюс ходили через озеро Рыбное, речку Разливанку. Один раз возвращались через речку Тургусун, по Шагалихе, другой раз поднимались и спускались по реке Громотухе. Как-то прошагали по автомобильной дороге, и папа заключил: «Километраж слишком большой». Через горы всегда было ближе, чем по дороге. Поэтому все вершины, логи, речки в окрестностях Риддера мне знакомы по походам с детских лет.

К слову, уже в нулевые исторический пейзаж Малоульбинского водохранилища, по словам Любови Чакилевой, немного изменился. Дело в том, что на плотине с деревянным экраном были организованы работы по укреплению. Некоторые сопки строители вскрыли, чтобы усилить насыпь камнями. Кроме того, в последние годы в связи с повышением уровня в озере часть дорог вдоль заливов оказалась затоплена.

– Водохранилище до сих пор не топовое место, – говорит организатор туров. – И при этом оно очень красивое.

С высокогорного плато открывается фантастическая панорама. Можно увидеть гору Золотую, под которой тянется плотина, вытекает Малая Ульба. Следом идут отроги Рассыпного хребта, гора Лягушка с домиком смотрителя у подножия, рукотворный канал, окутанный облаками Вышеивановский Белок – высшая точка Ивановского хребта, горы Левая Громотуха, Пила, Верхняя Ульба, долины речек Малый и Большой Тургусун… Вдоль всей акватории по горным склонам изумрудным ярусом тянется тайга. Пихты аж светятся! Масштаб – космос!

– Я за такой туризм, который радует, – заключает Любовь. – Там, где начинается массовость, к сожалению, теряется аутентичность, уходит чувство спокойствия в душе. Хочется, чтобы Малоульбинское водохранилище осталось диким, памятником истории под открытым небом.