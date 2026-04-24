Каспий встречает сезон

Мангистауская область уверенно укрепляет позиции одного из самых перспективных туристических регионов страны. Уникальные природные ландшафты, побережье Каспийского моря, сакральные места и растущая транспортная доступность формируют устойчивый интерес со стороны туристов. В преддверии летнего сезона-2026 в регионе усиливают работу по подготовке курортных зон и пляжной инфраструктуры.

Как отметил заместитель руководителя управления туризма Мангистауской области Нурсултан Гиният, туристичес­кая отрасль демонстрирует стабильный рост. По итогам 2025 года регион посетили более 420 тыс. человек, объем оказанных услуг составил 20,6 млрд тенге, а рост отрасли достиг 11%.

– Это результат системной работы по развитию инфраструктуры, расширению туристических маршрутов и повышению качества сервиса. Сегодня в регионе функционирует 21 туроператор, разработано более 200 маршрутов, охватываю­щих историко-культурные памятники, природные достопримечательности и сакральные объекты, – подчеркнул он.

Одним из ключевых факторов остается транспортная доступность. Международный аэропорт Актау способен обслуживать до 1,5 млн пассажиров в год. Действующий режим «Открытого неба» расширяет возможности международных перелетов – сегодня выполняются рейсы по 21 направлению, включая 12 международных. Дополнительную нагрузку берет на себя железнодорожное сообщение.

Параллельно в регионе ведется строительство нового аэропорта в курортной зоне Кендерли. Объект возводится по поручению Главы государства и должен быть введен в эксплуатацию уже в следующем году. С его запуском путь к каспийским пляжам для тысяч туристов сократится до нескольких часов.

Особое внимание уделяется готовности курортных зон к летнему периоду. В апреле проведена комплексная проверка туристических объектов региона. В центре внимания оказались коммунальные пляжи и популярные базы отдыха.

Проверяющие оценивали санитарное состояние территорий, наличие спасательных постов, квалификацию персонала, соблюдение требований безопасности на воде и экологическое состояние прибрежной зоны.

– По итогам проверки существенных нарушений не выявлено. В целом турис­тические зоны подтвердили готовность к приему отдыхающих и потенциал для дальнейшего развития, – отметил Нурсултан Гиният.

Параллельно в регионе ведется масштабная работа по модернизации инфраструктуры. В Актау начата подготовка к реконструкции городского пляжа «Солдатский», а также реализуется проект благоустройства прибрежной зоны протяженностью около 4,5 километра.

Кроме того, в областном центре стартовал более широкий проект обновления набережной. Работы ведутся за счет социальных обязательств недропользователей. В рамках проекта планируется развитие пляжной зоны протяженностью порядка четырех километров: строительство пирсов, создание зон отдыха, прокладка пешеходных дорожек, установка лестниц и пандусов, скамеек и урн, а также размещение теневых конструкций и современных архитектурных элементов.

На первом этапе предусмотрено благоустройство участка длиной 1,5 километ­ра – от инсталляции I Love You Aktau до скальной тропы. Подготовительные работы уже начались: на площадке задействована техника и сформированы рабочие бригады. Второй этап охватит территорию от микрорайона Самал до микрорайона 7 А.

Мангистауская область привлекает туристов своими уникальными природными ландшафтами, которые нередко сравнивают с инопланетными пейзажами. Среди самых известных локаций – урочище Бозжыра с его величественными меловыми обрывами и скальными «клыками», долина Айракты, напоминающая каменный город с башнями и стенами, а также урочище Торыш – знаменитая Долина шаров, где на большой территории разбросаны сотни каменных конкреций правильной формы. Эти места входят в международные туристические и фотомаршруты и ежегодно привлекают путешественников со всего мира благодаря своей уникальности и визуальной выразительности.

В последние годы в регионе ведется системная работа по повышению доступности таких природных достопримечательностей. В частности, предусмотрены строительство и модернизация дорог к ключевым туристическим точкам, включая Бозжыру, Айракты и Долину шаров, а также развитие инженерной инфраструктуры и благоустройство смотровых площадок. Эти меры позволяют говорить о том, что к сезону-2026 природные локации Мангистау становятся не только более доступными, но и более подготовленными для безопас­ного и комфортного приема туристов.

Одним из ключевых направлений подготовки к сезону остается безопасность отдыхающих. В этом году в Актау введены в эксплуатацию новые объекты, усиливающие спасательную инфраструктуру. Так, в городе открылось универсальное пожарно-спасательное подразделение. В церемонии приняли участие министр по чрезвычайным ситуациям Казахстана Чингис Аринов, аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай и ветераны органов гражданской защиты.

– Мы применяем современные подходы. Новое депо было возведено всего за 2,5 месяца. В этом году в Мангистауской области мы завершим строительство еще одного депо и семи пожарных постов, – отметил Чингис Аринов.

Министр вручил ключи от пожарно-спасательной техники и передал символический ключ начальнику час­ти, что ознаменовало ввод объекта в эксплуатацию.

Новое депо построено за счет местного бюджета. Здесь предусмотрены помещения для личного состава, учебные классы, кухня, зоны хранения снаряжения, бокс для техники и даже workout-площадка. Подразделение будет обслуживать нижние микрорайоны Актау, Приморский, поселок Умирзак, промышленные зоны и прибрежные территории

с общей численностью населения около 40 тыс. человек.

Дополнительным элементом системы безопасности стала новая водно-спасательная станция, открытая на пляже Солдатском. Объект полностью оснащен лодками и специализированным оборудованием.

На станции работают 15 спасателей, которые несут дежурство посменно – по пять человек каждые трое суток. Все специалисты прошли необходимую подготовку.

В функционал станции входят спасение людей, проведение профилактических мероприятий, участие в поисково-спасательных операциях и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Также здесь предусмотрены помещения для сотрудников полиции и медицинских работников.

Как отметили в управлении туризма, создание таких объектов напрямую связано с ростом туристического потока:

– Количество зон отдыха и отдыхающих на побережье ежегодно увеличи­вается. Этот центр имеет большое значение для обеспечения их безопасности. Для работы спасателей здесь созданы все необходимые условия.

Всего в регионе определены 33 официально разрешенных места для купания, из них 13 – коммунальные пляжи. В сезон будет организовано дежурство спасателей: 11 постов в будние дни и до 33 – в выходные.

Дополнительно проводится профилактическая работа: рейды, встречи с населением, занятия в школах, распространение памяток и информационных материалов.

Особенность региона – его география. Единственным крупным водоемом остается Каспийское море, а протяженность береговой линии достигает около 1 400 километров. При этом купальный сезон фактически начинается уже в мае – раньше официальной даты 1 июня.

В целом, по оценкам специалистов, Мангистауская область демонстрирует устойчивую положительную динамику. Развитие инфраструктуры, усиление мер безопасности, реализация инвестицион­ных проектов и расширение туристических предложений формируют комплексный подход к подготовке сезона.

Власти региона рассчитывают, что в 2026 году удастся не только сохранить текущие показатели, но и увеличить турпоток, укрепив статус Мангистау как одного из ключевых туристических центров страны.