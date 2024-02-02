«Здесь живу, работаю, говорю»

Государственным языком Сергей владеет так же, как русским. По его словам, в первое время на проходной у него, кроме пропуска, просили еще удостоверение. «Потому что в докумен­те написано Панасюк, меня спрашивают по-казахски, а я отвечаю», – с юмором рассказал устькаменогорец.

С государственным языком парень подружился с раннего детства. Он рос в сельской местности в Самарском районе Восточного Казахстана, где исторически бок о бок жили и по-прежнему живут казахи, русские, украинцы, немцы. Первым и главным учителем стал отец – уроженец Курчумского района. Он сам вырос среди казахов и своим пятерым детям привил любовь и уважение к языку и традициям казахов. Рядом с ним научилась общаться с соседями на их родном языке мама Сергея. В целом молодой человек освоил свободно казахский без каких-либо усилий – самым естественным способом во время общения с друзьями, одноклассниками, знакомыми.

По словам металлурга, знание государственного языка всегда служило ему опорой в жизни. В школе он не раз становился победителем конкурсов и олимпиад. Во время службы в армии казахский был единственным языком общения. И после трудо­устройства в ведущую горно-металлургичес­кую компанию региона не было дня, чтобы ему не пригодилось знание казахского. Кому-то нужно задать вопрос, кому-то ответить, кому-то дать пояс­нение, в том числе в качест­ве наставника в составе Совета молодежи предприятия.

– Люди разных национальностей, знающие казахский язык, сегодня не редкость, – высказал убеждение специалист. – Если я перехожу на государственный язык на работе или, например, в магазине, это уже не вызывает вау-эффекта. Окружающие воспринимают это как норму. И это здорово! Все идет к тому, что через какое-то время абсолютное большинство казахстанцев заговорит на государственном языке.

У металлурга дружная семья. Сергей вместе с женой Севиль воспитывают троих детей. При рождении каждого малыша они придерживались казахских обычаев: пекли 40 шелпеков на 40 дней с рождения, проводили тұсау кесу, открывая ребенку символическую светлую легкую дорогу в жизни. Праздновали тілашар, чтобы дети росли общительными, контакт­ными, сразу со знанием русского и казахского языков.

В декабре Сергей Панасюк был номинирован на областном уровне на звание лучшего специалиста – наставника молодежи. Как рассказали в горно-металлургической компании, парень подтягивает коллег и технически, и лингвистически. Занятия с ним ценят за легкость и увлекательность. Металлург, например, может предложить на «слабо» запомнить самое длинное слово «қанағаттандырылмаған­дықтарыңыздан». А попутно отработать с подопечными правильное произношение. Сергей не устает повторять, что для тех, кто живет в Казахстане, государственный язык – это, образно говоря, фун­дамент. Его знание необходимо, чтобы жить в согласии, понимании, без «напрягов».

На сегодня молодой сотрудник компании уже стал бригадиром. Все его подопечные успешно адаптировались в коллективе и показывают отличные результаты. На торжественной церемонии вручения премии акима области металлург выступил на казахском и интервью СМИ дал исключительно на государственном языке. «Я здесь живу, работаю, говорю», – отметил устькаменогорец. И добавил: «Я русский по национальности, казах – в душе».