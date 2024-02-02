«Здесь живу, работаю, говорю»

Общество
101
Галина Вологодская

В Усть-Каменогорске молодой металлург Сергей Панасюк помогает молодежи осваивать профессию и…
казахский язык.

фото предоставлено изданием «Вестник компании»

Государственным языком Сергей владеет так же, как русским. По его словам, в первое время на проходной у него, кроме пропуска, просили еще удостоверение. «Потому что в докумен­те написано Панасюк, меня спрашивают по-казахски, а я отвечаю», – с юмором рассказал устькаменогорец.

С государственным языком парень подружился с раннего детства. Он рос в сельской местности в Самарском районе Восточного Казахстана, где исторически бок о бок жили и по-прежнему живут казахи, русские, украинцы, немцы. Первым и главным учителем стал отец – уроженец Курчумского района. Он сам вырос среди казахов и своим пятерым детям привил любовь и уважение к языку и традициям казахов. Рядом с ним научилась общаться с соседями на их родном языке мама Сергея. В целом молодой человек освоил свободно казахский без каких-либо усилий – самым естественным способом во время общения с друзьями, одноклассниками, знакомыми.

По словам металлурга, знание государственного языка всегда служило ему опорой в жизни. В школе он не раз становился победителем конкурсов и олимпиад. Во время службы в армии казахский был единственным языком общения. И после трудо­устройства в ведущую горно-металлургичес­кую компанию региона не было дня, чтобы ему не пригодилось знание казахского. Кому-то нужно задать вопрос, кому-то ответить, кому-то дать пояс­нение, в том числе в качест­ве наставника в составе Совета молодежи предприятия.

– Люди разных национальностей, знающие казахский язык, сегодня не редкость, – высказал убеждение специалист. – Если я перехожу на государственный язык на работе или, например, в магазине, это уже не вызывает вау-эффекта. Окружающие воспринимают это как норму. И это здорово! Все идет к тому, что через какое-то время абсолютное большинство казахстанцев заговорит на государственном языке.

У металлурга дружная семья. Сергей вместе с женой Севиль воспитывают троих детей. При рождении каждого малыша они придерживались казахских обычаев: пекли 40 шелпеков на 40 дней с рождения, проводили тұсау кесу, открывая ребенку символическую светлую легкую дорогу в жизни. Праздновали тілашар, чтобы дети росли общительными, контакт­ными, сразу со знанием русского и казахского языков.

В декабре Сергей Панасюк был номинирован на областном уровне на звание лучшего специалиста – наставника молодежи. Как рассказали в горно-металлургической компании, парень подтягивает коллег и технически, и лингвистически. Занятия с ним ценят за легкость и увлекательность. Металлург, например, может предложить на «слабо» запомнить самое длинное слово «қанағаттандырылмаған­дықтарыңыздан». А попутно отработать с подопечными правильное произношение. Сергей не устает повторять, что для тех, кто живет в Казахстане, государственный язык – это, образно говоря, фун­дамент. Его знание необходимо, чтобы жить в согласии, понимании, без «напрягов».

На сегодня молодой сотрудник компании уже стал бригадиром. Все его подопечные успешно адаптировались в коллективе и показывают отличные результаты. На торжественной церемонии вручения премии акима области металлург выступил на казахском и интервью СМИ дал исключительно на государственном языке. «Я здесь живу, работаю, говорю», – отметил устькаменогорец. И добавил: «Я русский по национальности, казах – в душе».

#казахский язык #общение #қазақ тілі #изучение #государственный язык

Популярное

Все
Эти Игры останутся в нашей истории
Горячий лед
Впервые в Азии
Алматинские школьники выиграли чемпионат по робототехнике в Индии
С позиций не отступили
«Айқап» и «Қазақ»: общие интересы и цели
Путеводная звезда
На холстах – вся жизнь
«Здесь живу, работаю, говорю»
Национальное по форме, интернациональное – по содержанию
Такси заказывали?
Продолжая традиции Амре
В любом возрасте
Дорогу осилит идущий
Наше общее дело
Переехать? Легко!
Пока не поздно
Шанс есть у всех
Указ Президента Республики Казахстан
Нет предела совершенству
Инвестиционный щит: прокуроры на страже экономики страны
Казахстанский скакун выиграл скачки в Дубае
К вулкану по полярному плато
Алихан Смаилов: 8 тысяч молодых семей смогут приобрести жилье на льготных условиях
Осужден подросток, сообщивший о «бомбе» в ТРЦ Петропавловска
Землетрясение в Алматы: Оштрафованы распространившие фейки женщины
Казахстан и Таджикистан договорились о сотрудничестве в банковской сфере
Электронную платформу для выбора школьных учебников разработали в Казахстане
Вспомнить забытое старое…
Почетное консульство Казахстана открылось в Канаде
Устранение транспортных барьеров обсудили Серик Жумангарин и Алексей Оверчук
Сам себя не оценишь – никто не оценит
Около 50-ти ножевых ранений нанес пьяный сосед брату и сестре в Мангистау
Свыше 1,9 тыс. подземных толчков зафиксировано в РК за пять дней
«КазТрансОйл» сохранит стоимость транзита нефти РФ в Китай
Вопросы сотрудничества с Китаем обсудил Роман Скляр с Хао Минцзинем
Отделение для реабилитации онкобольных открыли в Актобе
Казахстан и ЕС продолжают работу по либерализации визового режима
Врачебная ошибка
Международный день памяти жертв Холокоста отмечается в мире
Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев: Как прогрессивная нация мы должны смотреть только вперед!
Полиция столицы предупредила горожан о новом виде мошенничества
69 молочных ферм запустят в Казахстане в рамках Большого проекта
Казахстанская Коко Шанель
Найдены сумка, путевой журнал и госномер упавшего с людьми автобуса в Майкаине
Токаев пообщался с казахстанцами, работающими в FAO и WFP ООН
«Барыс» прервал четырехматчевую серию поражений, одолев дома «Салават Юлаев»
Айман Мусаходжаева покинула должность ректора Казахского национального университета искусств (источник)
Школа имени Динмухамеда Кунаева открылась в Шымкенте
Установить в автобусах тревожные кнопки предложили в Астане
Токаев назначил командующего Силами спецопераций ВС РК
О возможной отмене рейсов предупредил аэропорт Астаны
Сезонную работу казахстанцев на фермах Англии обсудили в Минтруда
$1,5 млрд готов вложить инвестор в проекты Туркестанской области
Алихан Смаилов утвердил сроки национальной сельхозпереписи
В докфильме «Қаңтар. Попытка госпереворота. Как это было?» показали эксклюзивные кадры
Закладчика «синтетики» задержали с поличным в Акмолинской области
Что нужно знать о мобильных переводах в 2024 году
Аким Астаны о недобросовестных застройщиках: «Продали воздух»
Утечку номеров телефонов прокомментировали в Минцифры

Читайте также

Нет предела совершенству
С позиций не отступили
Алматинские школьники выиграли чемпионат по робототехнике в…
Прогноз по паводкам дал Казгидромет

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]