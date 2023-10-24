Здоровье как фундаментальное право человека Статьи 24 октября 2023 г. 7:00 376 Юлия Магер, Асель Шаяхмет Создать Коалицию стран по первичной медико-санитарной помощи предложил Касым-Жомарт Токаев. фото Аманкула Дюсенбаева, Еркебулана Укибаева В Астане прошла с по первичной медико-санитарной помощи (ПМСП), посвященная 45-летию Алма-Атинской декларации и 5-летию Астанинской декларации по ПМСП. Обсудить политики и практики в этой области здравоохранения собрались представители более 70 стран. Открытие конференции прошло с участием Президента Касым-Жомарта Токаева, генерального директора Всемирной организации здравоохранения Тедроса Адханома Гебрейесуса, главы Европейского регионального бюро ВОЗ Ханса Клюге, руководителя глобального отдела ПМСП Офиса партнерства систем здравоохранения Университета Торонто Кэтрин Руло. Приветствуя участников конференции, Глава государства отметил особую значимость Алма-Атинской и Астанинской деклараций в деле совершенствования международной системы здравоохранения и оказания первичной медико-санитарной помощи. – 45 лет назад была принята историческая Алма-Атинская декларация, заложившая основу социально справедливой модели первичной медико-санитарной помощи. Эта декларация стала Великой Хартией мирового здравоохранения и вдохновила многие страны принять меры для улучшения здоровья людей, признавая его фундаментальным правом человека. Алма-Атинская декларация сыграла решающую роль в системном снижении уровня материнской и младенческой смертности, увеличении ожидаемой продолжительности жизни во многих странах. Сегодня во многих государствах мира выстроены национальные системы здравоохранения, в которых особое внимание уделяется первичной медико-санитарной помощи. Это подтверждается подписанной пять лет назад Астанинской декларацией, – сказал Президент. Как подчеркнул Касым-Жомарт Токаев, система ПМСП играет важнейшую роль в выявлении ранних признаков эпидемий и в реагировании на непредвиденные вызовы. Поэтому нужно просчитывать все возможные риски и поддерживать систему здравоохранения в постоянной готовности. По его словам, организации общественного здравоохранения показали свою устойчивость и способность к быстрой адаптации. Глава государства выразил благодарность всем медицинским работникам за вклад в борьбу человечества с COVID. Касым-Жомарт Токаев отдельно остановился на мерах по развитию системы здравоохранения, реализуемых в Казахстане. Он подчеркнул, что наша страна добилась значительных успехов в расширении комплексной доступности организаций ПМСП. Сегодня в стране первичную помощь оказывают около 6 тыс. таких структур. – Все детское население страны охватывается профилактическими медицинскими осмотрами. Практически в каждом крупном населенном пункте действуют молодежные центры здоровья. Ежегодно через программу скринингов и профессиональных осмотров проходит около трех миллионов человек взрослого населения. Для обеспечения жителей села равными возможностями в получении медицинских услуг нами проведен ряд реформ. В результате с 2018 года количество пунктов первичного звена для села было увеличено более чем в три раза. Наряду с этим активно внедряются цифровые технологии, такие как телемедицина и удаленный мониторинг, которые значительно повышают доступность первичной медицинской помощи, – подчеркнул Глава государства. Для улучшения здоровья и благополучия людей во всем мире необходимы совместная работа, координация усилий. В этой связи Касым-Жомарт Токаев предложил создать при поддержке ВОЗ Коалицию стран по первичной медико-санитарной помощи. – Основной задачей этой коалиции должно стать дальнейшее продвижение принципов профилактики и охраны здоровья, а также выработка совместных рекомендаций по развитию первичной медико-санитарной помощи, – сказал Президент. Отдельно Глава государства отметил, что с нетерпением ждет итоговое заявление конференции, подготовленное группой молодежи из разных стран, в котором молодые люди представят свое видение по развитию сферы первичной медико-санитарной помощи и в целом системы здравоохранения. Говоря о молодежи, Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что в национальной стратегии развития Казахстана на молодое поколение возлагаются большие надежды. Поэтому критически важно, чтобы молодежь ответственно относилась к своему здоровью, прилагала усилия для того, чтобы сохранять его и поддерживать. Президент отметил, что когда встречается с молодыми людьми, всегда подчеркивает важность занятий спортом, а также призывает их быть трудолюбивыми, целеустремленными, деятельными. Гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус отметил, что Казахстан за годы независимости добился существенного прогресса в улучшении благосостояния своих граждан и их здоровья, повысил охват населения основными медицинскими услугами, снизил уровень материнской и младенческой смертности. Он отдельно поблагодарил руководство страны за лидерство в области развития системы ПМСП в целом и за организацию конференции в частности. – В прошлом месяце во время заседания Генеральной Ассамблеи ООН была принята Политическая декларация о всеобщем охвате услугами здравоохранения. В ней подтверждается, что ПМСП является в данном вопросе краеугольным камнем, и это одна из самых важных концепций, потому что она носит инклюзивный характер, является эффективной частью универсального охвата здравоохранением. Конференция в Астане сфокусирована на том, чтобы претворить политики в практики, представляя фактические данные и опыт разных стран, – отметил глава ВОЗ. Отмечая важность конструктивной координации усилий для достижения общих целей, Тедрос Гебрейесус поддержал инициативу Президента Касым-Жомарта Токаева о создании Коалиции стран по ПМСП. В целом он подчеркнул, что успешная система ПМСП требует политической приверженности на самом высоком уровне, эффективного управления, надлежащего финансирования и тесной работы с местными сообществами. – Терминов «первичная медико-санитарная помощь» и «всеобщий охват услугами здравоохранения» не существовало, когда ВОЗ была основана 75 лет назад, – сказал Тедрос Гебрейесус. – Но сегодня они являются практическим выражением и путем к реализации видения наших основателей о наивысшем достижимом уровне здоровья для всех людей. Это видение остается таким же актуальным сегодня, как было актуальным в 1970-х годах при принятии Алма-Атинской декларации. Здравоохранение для всех – не предмет роскоши, а фундаментальное право человека, самоцель и основа устойчивого развития, безопасности и мира. Глава Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге начал свое выступление с поздравления Казахстана и казахстанцев с Днем Республики на казахском языке. Он также поблагодарил нашу страну и ее руководство за меры, принимаемые как на национальном и региональном, так и на глобальном уровне для развития здравоохранения. Он отметил, что ценность таких встреч, как организованная в Астане конференция, заключается в возможности обмена опытом и практиками, историями развития ПМСП, которые есть у каждой страны. При этом Ханс Клюге особо подчеркнул необходимость надлежащего финансирования системы ПМСП, чтобы эта важнейшая сфера здравоохранения, а также проблемы и нужды тех, кто в ней работает, всегда были в фокусе внимания. – Мы все больше понимаем, что здоровое и счастливое общество более устойчивое, сплоченное и экономически развитое. И ПМСП находится в фундаменте этого, – подчеркнул глава Европейского бюро ВОЗ. – Пересмотр системы здравоохранения через ПМСП – не опция, а наша моральная обязанность. Это является предусловием для обеспечения устойчивого развития общества. С видеообращением к участникам конференции обратилась исполнительный директор Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Кэтрин Расселл. Она подчеркнула, что ПМСП поменяло парадигму развития здравоохранения. За последние десятилетия в мире достигнуты отличные результаты по улучшению здоровья людей. Однако до сих пор остается проблема неравенства доступа к качественным услугам здравоохранения. По ее словам, миллионы детей по всему миру, особенно в странах с низким и средним уровнем доходов, еще не имеют доступа к ПМСП. А последствия изменения климата, пандемия COVID-19 только усугубили ситуацию. – Подчеркивая важность Алма-Атинской и Астанинской деклараций, мы сегодня должны взять на себя обязательства для того, чтобы продолжать акцентировать внимание на развитии ПМСП, обеспечивать всеобщий доступ к медико-санитарным услугам, – подчеркнула Кэтрин Расселл, заявив, что ЮНИСЕФ будет делать в этом направлении все от него зависящее. Руководитель глобального отдела ПМСП Офиса партнерства систем здравоохранения Университета Торонто Кэтрин Руло также подчеркнула, что для того, чтобы действительно оценить прогресс в уровне развития здравоохранения, нужно в первую очередь обращать внимание на обеспечение равенства доступа к этим благам – как на глобальном уровне, так и на уровне стран и даже сообществ. Также она подчеркнула, что когда речь идет о ПМСП, в фокусе внимания всегда должны быть люди – как те, кто пользуется услугами медико-санитарной помощи, так и те, кто ее предоставляет, – медицинские работники всех уровней. ПМСП для казахстанцев Далее Международная конференция «Политика и практика в сфере первичной медико-санитарной помощи: стремиться к высоким результатам» продолжилась пленарными сессиями с участием международных экспертов и представителей мирового медицинского сообщества, которые на правах принимающей стороны открыла министр здравоохранения Казахстана Ажар Гиният. Она рассказала участникам встречи о возрастающей роли ПМСП в достижении высоких результатов мировой и отечественной медицины. По ее словам, Казахстан придерживается политики укрепления и сохранения здоровья, совершенствования оказания ПМСП. На сегодняшний день катализаторами формирования ПМСП в нашей стране являются несколько ключевых факторов. В первую очередь это поддержка со стороны руководства страны. Важно отметить, что все стратегические документы в системе здравоохранения начинаются с главного – совершенствования первичной медико-санитарной помощи. Чтобы обеспечить доступ к ПМСП каждого казахстанца, необходимо не только финансирование, но и улучшение инфраструктуры, нужны большие инвестиций, и Казахстан работает в этом направлении. – Если от общего расхода на здравоохранение ВОЗ рекомендует нам финансирование по линии ПМСП в пределах 60%, то в настоящее время Казахстан достиг уровня 56%. И с каждым годом поставленная перед нами цель – улучшить финансирование – осуществляется, а вместе с тем внедряются новые технологии, обеспечивается доступность услуг и их разнообразие. Это делается для того, чтобы население могло получать медицинские услуги, не выезжая далеко от места проживания. Что касается инвестиций в здравоохранение, мы понимаем, что необходимо обеспечить полный охват, поэтому привлекаем частную медицину. 47% медицинских организаций, которые сегодня оказывают ПМСП – это частные организации. Также реализуются проекты в рамках государственно-частного партнерства: такие услуги, как консультативно-диагностические, КТ, рентген и ПЭТ-диагностика развиваются с участием частных инвесторов, – подчеркнула Ажар Гиният. Министр подчеркнула, что еще одно приоритетное направление инвестиций – это кадры. И обучение сотрудников по системе ПМСП, обеспечение их комфортными условиями труда и качественными инструментами для оказания на высоком уровне медпомощи – это тоже крайне важные инвестиции. – Многое запланировано и реализуется. И основное, мы об этом с гордостью заявляем, в Казахстане на уровне ПМСП оказывается интегрированная медицинская, социальная, психологическая помощь. Мы интегрировали свою противотуберкулезную, психиатрическую, онкологическую службы, – говорила глава ведомства. Директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге отметил успехи казахстанского здравоохранения во внедрении мультидисциплинарных команд на уровне ПМСП и поблагодарил за поддержку данной инновации и теплый прием министра здравоохранения страны Ажар Гиният. – Мы являемся знаменосцами ПМСП, но хотелось бы, чтобы система первичной медико-санитарной помощи работала на другом, еще более качественном уровне. Наше видение трансформации ПМСП ясно на глобальном, региональном и чаще всего на страновом уровне, и тем не менее мы часто наблюдаем большой разрыв в реализации между этим видением и прогрессом на местах. Как вы знаете, все зиждется на науке, на ее достижениях и исследованиях. Ни в коем случае нельзя отходить от доказательной медицины, чтобы вырабатывать точные решения и исследования. Но чтобы идти далеко, нужно идти вместе! – подытожил директор Европейского регионального бюро ВОЗ. Участники форума обменивались мнениями о текущей ситуации в мировом здравоохранении и его будущем, а также подводили некоторые итоги. Так, заместитель министра здравоохранения Испании Зулема Альтамирано рассказала о системе ПМСП в своей стране. – Система первичной медико-санитарной помощи, которая реализуется в Испании, требует большего финансирования. В данной системе работают более 30 тысяч сотрудников. 83% испанцев дают положительную оценку ПМСП, но нам необходимо развиваться, чем мы и занимаемся. Более одного миллиарда евро в настоящее время предоставлено для развития ПМСП Испании, помощь со стороны Европейского союза составила 130 миллионов евро. Все это позволит нам закупить новое оборудование и улучшить диагностический потенциал. Озвучила ситуацию по ПМСП в Грузии заместитель министра здравоохранения Тамар Габуния: – Доступ к качественным лекарствам и препаратам – наш главный приоритет. В настоящее время Грузия проводит много реформ в системе первичной медико-санитарной помощи. С недавних пор мы начали усиливать семейную медицину. И даже при наличии хорошей инфраструктуры, человеческого ресурса, образовательного капитала все еще есть нереализованные проекты. Провайдеры медико-санитарных услуг должны идти не только в ногу со временем, но и выстраивать взаимодействие с другими секторами, влияющими на развитие ПМСП страны. По оценкам экспертов, международный форум станет мощным стимулом для дальнейшего обсуждения развития ПМСП на глобальном уровне. Здесь участники могут поделиться своими проблемами и взглядами, внести свой вклад в развитие первичной медико-санитарной помощи. Ожидается, что по итогам Глобальной конференции будет принято совместное заявление. #Астана #ВОЗ #конференция #ПМСП #Глобальная конференция