Здоровье как фундаментальное право человека

В Астане прошла с по первичной медико-санитарной помощи (ПМСП), посвященная 45-летию Алма-Атинской дек­ларации и 5-летию Астанинской декларации по ПМСП. Обсудить политики и практики в этой области здравоохранения собрались представители более 70 стран.

Открытие конференции прошло с участием Президента Касым-Жомарта Токаева, генерального директора Всемирной организации здравоохранения Тедроса Адханома Гебрейесуса, главы Европейского регионального бюро ВОЗ Ханса Клюге, руководителя глобального отдела ПМСП Офиса партнерства систем здравоохранения Университета Торонто Кэтрин Руло.

Приветствуя участников конференции, Глава государства отметил особую значимость Алма-Атинской и Астанинской деклараций в деле совершенствования международной системы здравоохранения и оказания первичной медико-санитарной помощи.

– 45 лет назад была принята историческая Алма-Атинская декларация, заложившая основу социально справедливой модели первичной медико-санитарной помощи. Эта декларация стала Великой Хартией мирового здравоохранения и вдохновила многие страны принять меры для улучшения здоровья людей, признавая его фундаментальным правом человека. Алма-Атинская декларация сыграла решающую роль в системном снижении уровня материнской и младенческой смертности, увеличении ожидаемой продолжительности жизни во многих странах. Сегодня во многих государствах мира выстроены национальные системы здравоохранения, в которых особое внимание уделяется первичной медико-санитарной помощи. Это подтверждается подписанной пять лет назад Астанинской декларацией, – сказал Президент.

Как подчеркнул Касым-Жомарт Токаев, система ПМСП играет важнейшую роль в выявлении ранних признаков эпидемий и в реагировании на непредвиденные вызовы. Поэтому нужно просчитывать все возможные риски и поддерживать систему здравоохранения в постоянной готовности. По его словам, организации общественного здравоохранения показали свою устойчивость и способность к быстрой адаптации. Глава государства выразил благодарность всем медицинским работникам за вклад в борьбу человечества с COVID.

Касым-Жомарт Токаев отдельно остановился на мерах по развитию системы здравоохранения, реализуемых в Казахстане. Он подчерк­нул, что наша страна добилась значительных успехов в расширении комплексной доступности организаций ПМСП. Сегодня в стране первичную помощь оказывают около 6 тыс. таких структур.

– Все детское население страны охватывается профилактическими медицинскими осмотрами. Практически в каждом крупном населенном пункте действуют молодежные центры здоровья. Ежегодно через программу скринингов и профессиональных осмотров проходит около трех миллионов человек взрос­лого населения. Для обеспечения жителей села равными возможностями в получении медицинских услуг нами проведен ряд реформ. В результате с 2018 года количество пунктов первичного звена для села было увеличено более чем в три раза.

Наряду с этим активно внед­ряются цифровые технологии, такие как телемедицина и удаленный мониторинг, которые значительно повышают доступность первичной медицинской помощи, – подчеркнул Глава государства.

Для улучшения здоровья и благополучия людей во всем мире необходимы совместная работа, координация усилий. В этой связи Касым-Жомарт Токаев предложил создать при поддержке ВОЗ Коалицию стран по первичной медико-санитарной помощи.

– Основной задачей этой коалиции должно стать дальнейшее продвижение принципов профилактики и охраны здоровья, а также выработка совместных рекомендаций по развитию первичной медико-санитарной помощи, – сказал Президент.

Отдельно Глава государства отметил, что с нетерпением ждет итоговое заявление конференции, подготовленное группой молодежи из разных стран, в котором молодые люди представят свое видение по развитию сферы первичной медико-санитарной помощи и в целом системы здравоохранения.

Говоря о молодежи, Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что в национальной стратегии развития Казахстана на молодое поколение возлагаются большие надежды. Поэтому критически важно, чтобы молодежь ответственно относилась к своему здоровью, прилагала усилия для того, чтобы сохранять его и поддерживать.

Президент отметил, что когда встречается с молодыми людьми, всегда подчеркивает важность занятий спортом, а также призывает их быть трудолюбивыми, целеустремленными, деятельными.

Гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус отметил, что Казахстан за годы независимости добился существенного прогресса в улучшении благосостояния своих граждан и их здоровья, повысил охват населения основными медицинскими услугами, снизил уровень материнской и младенческой смертности. Он отдельно поблагодарил руководство страны за лидерство в области развития системы ПМСП в целом и за организацию конференции в частности.

– В прошлом месяце во время заседания Генеральной Ассамблеи ООН была принята Политическая декларация о всеобщем охвате услугами здравоохранения. В ней подтверждается, что ПМСП является в данном вопросе краеугольным камнем, и это одна из самых важных концепций, потому что она носит инклюзивный характер, является эффективной частью универсального охвата здравоохранением. Конференция в Астане сфокусирована на том, чтобы претворить политики в практики, представляя фактические данные и опыт разных стран, – отметил глава ВОЗ.

Отмечая важность конструктивной координации усилий для достижения общих целей, Тедрос Гебрейесус поддержал инициативу Президента Касым-Жомарта Токаева о создании Коалиции стран по ПМСП.

В целом он подчеркнул, что успешная система ПМСП требует политической приверженности на самом высоком уровне, эффективного управления, надлежащего финансирования и тесной работы с местными сообществами.

– Терминов «первичная медико-санитарная помощь» и «всеобщий охват услугами здравоохранения» не существовало, когда ВОЗ была основана 75 лет назад, – сказал Тедрос Гебрейесус. – Но сегодня они являются практическим выражением и путем к реализации видения наших основателей о наивысшем достижимом уровне здоровья для всех людей. Это видение остается таким же актуальным сегодня, как было актуальным в 1970-х годах при принятии Алма-Атинской декларации. Здравоохранение для всех – не предмет роскоши, а фундаментальное право человека, самоцель и основа устойчивого развития, безопасности и мира.

Глава Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге начал свое выступление с поздравления Казахстана и казахстанцев с Днем Республики на казахском языке. Он также поблагодарил нашу страну и ее руководство за меры, принимаемые как на национальном и региональном, так и на глобальном уровне для развития здравоохранения.

Он отметил, что ценность таких встреч, как организованная в Астане конференция, заключается в возможности обмена опытом и практиками, историями развития ПМСП, которые есть у каждой страны. При этом Ханс Клюге особо подчеркнул необходимость надлежащего финансирования системы ПМСП, чтобы эта важнейшая сфера здравоохранения, а также проблемы и нужды тех, кто в ней работает, всегда были в фокусе внимания.

– Мы все больше понимаем, что здоровое и счастливое общество более устойчивое, сплоченное и экономически развитое. И ПМСП находится в фундаменте этого, – подчеркнул глава Европейского бюро ВОЗ. – Пересмотр системы здравоохранения через ПМСП – не опция, а наша моральная обязанность. Это является предусловием для обеспечения устойчивого развития общества.

С видеообращением к участникам конференции обратилась исполнительный директор Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Кэтрин Расселл. Она подчеркнула, что ПМСП поменяло парадигму развития здравоохранения. За последние десятилетия в мире достигнуты отличные результаты по улучшению здоровья людей. Однако до сих пор остается проблема неравенства доступа к качественным услугам здравоохранения.

По ее словам, миллионы детей по всему миру, особенно в странах с низким и средним уровнем доходов, еще не имеют доступа к ПМСП. А последствия изменения климата, пандемия COVID-19 только усугубили ситуацию.

– Подчеркивая важность Алма-Атинской и Астанинской деклараций, мы сегодня должны взять на себя обязательства для того, чтобы продолжать акцентировать внимание на развитии ПМСП, обеспечивать всеобщий доступ к медико-санитарным услугам, – подчеркнула Кэтрин Расселл, заявив, что ЮНИСЕФ будет делать в этом направлении все от него зависящее.

Руководитель глобального отдела ПМСП Офиса партнерства систем здравоохранения Университета Торонто Кэтрин Руло также подчеркнула, что для того, чтобы действительно оценить прогресс в уровне развития здравоохранения, нужно в первую очередь обращать внимание на обеспечение равенства доступа к этим благам – как на глобальном уровне, так и на уровне стран и даже сообществ.

Также она подчеркнула, что когда речь идет о ПМСП, в фокусе внимания всегда должны быть люди – как те, кто пользуется услугами медико-санитарной помощи, так и те, кто ее предоставляет, – медицинские работники всех уровней.