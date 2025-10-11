В Шымкенте продолжается масштабная реновация микрорайона Көксай, одного из самых старых и социаль­но проблемных, больше известного среди горожан как «Зеленая балка».

фото пресс-службы горакимата

История района уходит корнями в 1915 год – время строительства железной дороги, когда в Шымкент начали прибывать рабочие и первые поселенцы. Вдоль путей возникали стихийные поселки, которые здесь окрестили общим неофициальным названием «Нахаловка». Халупы и мазанки здесь появлялись самочинно, без какой-либо инфраструктуры и правоустанавливающих документов на землю и ее застройку.

В течение десятилетий «Зеленая балка» оставалась одной из самых запущенных зон города: старый жилой фонд, аварийные дома, плотная застройка и высокий уровень криминогенности. Несмотря на безотлагательную необходимость реновации, обсуж­даемую на уровне акимата еще с 2010-х годов, реальные шаги в этом направлении были предприняты лишь в последние годы.

Импульсом к началу масштабной модернизации стал визит акима Шымкента Габита Сыз­дыкбекова, в ходе которого он встретился с жителями, выслушал их пожелания и поручил приступить к поэтапному переселению горожан, демонтажу ветхих домостроений и комплексному благоустройству территории.

Первый этап реновации предус­матривает переселение жителей из ветхих домов в современные квартиры. На 8 октября 2025 года переселено 83 семьи из девяти аварийных домов по улице Нурлыбаева. Все они переезжают в новые дома, построенные в современных микрорайонах Шымкент Сити и Туран. Новое жилье предос­тавляется без доплат, по принципу «комната на комнату».

В итоге получается, что жилая площадь новых квартир больше тех, в которых десятилетиями жили люди. К тому же они имеют современную планировку, обеспечивая на порядок выше уровень комфорта. Переселение организовывает АО «СПК Shymkent», предоставляя новоселам квартиры с полной чистовой отделкой, готовые к немедленному заселению.

В минувшую среду аким города Габит Сыздыкбеков снова вручал ключи от новых квартир. Еще восемь семей, ранее проживавших на улице Нурлыбае­ва, уже упаковали домашний скарб и готовы сменить свои саманно-щитовые двухэтажки на современные высотки.

Габит Сыздыкбеков поздравил новоселов с новым этапом в их жизни, пожелав достатка, уюта и стабильности. Аким города отметил, что проект реновации – это не просто улучшение условий проживания, но и возвращение району его историчес­кого достоинства.

– Проект модернизации «Зеленой балки» – не просто прог­рамма по переселению из аварийного жилья, – подчеркнул Габит Сыздыкбеков. – Это глубокое градостроительное преобразование, направленное на улучшение качества жизни, формирование современной городской среды и создание новых возможностей для жителей. Важно отметить, что воплощаться проект будет поэтапно, с максимальной

открытостью и участием самих горожан.

Параллельно с переселением ведутся работы по демонтажу старых инженерных сетей и освобождению территории от аварийной застройки. Уже снесены пять домов по улице Нурлыбаева – № 4, 5, 6, 7 и 9, жители которых одними из первых решились на переезд, оценив преимущества предложенного варианта решения застарелой проблемы.

По оставшимся объектам продолжается оформление разрешительной документации и земельных актов. После завершения всех этапов сноса на освобожденных участках начнется строительство новых объектов. Согласно генеральному плану города, территория бывшей «Зеленой балки» превратится в современный жилой массив с полноценной социальной, транс­портной и коммерческой

инфраструктурой. В рамках проекта планируется строительство многоэтажных жилых домов, возведение здания районной администрации, создание торгово-логистического центра.

В новом микрорайоне запланировано строительство школы, детского сада и физкультурно-оздоровительного комплекса, предполагается расширение существующих социальных объектов, включая учреждения образования. Акцент проекта сделан на благоустройстве территории, озеленении и формировании общественных пространств.

Строительство нового микрорайона будет осуществляться с привлечением частных инвестиций, без использования средств городского бюджета. Шымкент меняется – квартал за кварталом, улица за улицей. А «Зеленая балка» становится примером того, как можно возродить старый район, сохранив уважение к его прошлому и открыв путь в будущее.