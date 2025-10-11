«Зеленая балка» меняет облик

Качество жизни
11
Любовь Доброта
собственный корреспондент по Туркестанской области и г. Шымкент

В Шымкенте продолжается масштабная реновация микрорайона Көксай, одного из самых старых и социаль­но проблемных, больше известного среди горожан как «Зеленая балка».

фото пресс-службы горакимата

История района уходит корнями в 1915 год – время строительства железной дороги, когда в Шымкент начали прибывать рабочие и первые поселенцы. Вдоль путей возникали стихийные поселки, которые здесь окрестили общим неофициальным названием «Нахаловка». Халупы и мазанки здесь появлялись самочинно, без какой-либо инфраструктуры и правоустанавливающих документов на землю и ее застройку.

В течение десятилетий «Зеленая балка» оставалась одной из самых запущенных зон города: старый жилой фонд, аварийные дома, плотная застройка и высокий уровень криминогенности. Несмотря на безотлагательную необходимость реновации, обсуж­даемую на уровне акимата еще с 2010-х годов, реальные шаги в этом направлении были предприняты лишь в последние годы.

Импульсом к началу масштабной модернизации стал визит акима Шымкента Габита Сыз­дыкбекова, в ходе которого он встретился с жителями, выслушал их пожелания и поручил приступить к поэтапному переселению горожан, демонтажу ветхих домостроений и комплексному благоустройству территории.

Первый этап реновации предус­матривает переселение жителей из ветхих домов в современные квартиры. На 8 октября 2025 года переселено 83 семьи из девяти аварийных домов по улице Нурлыбаева. Все они переезжают в новые дома, построенные в современных микрорайонах Шымкент Сити и Туран. Новое жилье предос­тавляется без доплат, по принципу «комната на комнату».

В итоге получается, что жилая площадь новых квартир больше тех, в которых десятилетиями жили люди. К тому же они имеют современную планировку, обеспечивая на порядок выше уровень комфорта. Переселение организовывает АО «СПК Shymkent», предоставляя новоселам квартиры с полной чистовой отделкой, готовые к немедленному заселению.

В минувшую среду аким города Габит Сыздыкбеков снова вручал ключи от новых квартир. Еще восемь семей, ранее проживавших на улице Нурлыбае­ва, уже упаковали домашний скарб и готовы сменить свои саманно-щитовые двухэтажки на современные высотки.

Габит Сыздыкбеков поздравил новоселов с новым этапом в их жизни, пожелав достатка, уюта и стабильности. Аким города отметил, что проект реновации – это не просто улучшение условий проживания, но и возвращение району его историчес­кого достоинства.

– Проект модернизации «Зеленой балки» – не просто прог­рамма по переселению из аварийного жилья, – подчеркнул Габит Сыздыкбеков. – Это глубокое градостроительное преобразование, направленное на улучшение качества жизни, формирование современной городской среды и создание новых возможностей для жителей. Важно отметить, что воплощаться проект будет поэтапно, с максимальной
открытостью и участием самих горожан.

Параллельно с переселением ведутся работы по демонтажу старых инженерных сетей и освобождению территории от аварийной застройки. Уже снесены пять домов по улице Нурлыбаева – № 4, 5, 6, 7 и 9, жители которых одними из первых решились на переезд, оценив преимущества предложенного варианта решения застарелой проблемы.

По оставшимся объектам продолжается оформление разрешительной документации и земельных актов. После завершения всех этапов сноса на освобожденных участках начнется строительство новых объектов. Согласно генеральному плану города, территория бывшей «Зеленой балки» превратится в современный жилой массив с полноценной социальной, транс­портной и коммерческой
инфраструктурой. В рамках проекта планируется строительство многоэтажных жилых домов, возведение здания районной администрации, создание торгово-логистического центра.

В новом микрорайоне запланировано строительство школы, детского сада и физкультурно-оздоровительного комплекса, предполагается расширение существующих социальных объектов, включая учреждения образования. Акцент проекта сделан на благоустройстве территории, озеленении и формировании общественных пространств.

Строительство нового микрорайона будет осуществляться с привлечением частных инвестиций, без использования средств городского бюджета. Шымкент меняется – квартал за кварталом, улица за улицей. А «Зеленая балка» становится примером того, как можно возродить старый район, сохранив уважение к его прошлому и открыв путь в будущее.

#регионы #Шымкент #квартиры #реновация #микрорайоны #ключи

Популярное

Все
Качая нефть, раскачать промышленность
Хлеб, честь и труд: 350 лет одной династии
Дурное воспитание
Союз мастеров музыкальных инструментов создан в Казахстане
Когда содержание важнее формул
Этническая журналистика: история и современность
Он расширил горизонты родного языка
Город для комфортной жизни: мечта или реальность?
Детей научат правилам безопасности
В Таразе начнут собирать трактора
Водопроводы для Приаралья
Хищники опасны, но находятся под защитой
Премьера, поздравления, овации
В традициях народных ремесел
Вырисовывается новый почерк «Барыса»
В копилке – 82 медали
СНГ – пространство созидания и прогресса
Гастрономия как наследие
Демография определяет будущее страны
Шаг к независимости
Пенсионерам вход бесплатный
Завершена реконструкция Центрального стадиона
В Казахстане станет сложнее пользоваться банкоматами
В Шымкенте открыли 14 социальных павильонов
О погоде в Казахстане на ближайшие три дня сообщили синоптики
За пловом и природой – в Таджикистан
В Таразе открылся Дом культуры
На трассах ВКО в условиях снега и гололеда встали автомобили
«Жассарбаз»: прикоснуться к небу
Виноградные слезы
В Национальном музее проходит выставка «Дорога к храму», приуроченная к 70-летию художника Ерболата Толепбая
Обладательница "серебра" ЧМ по фигурному катанию победила на Мемориале Дениса Тена
В Усть-Каменогорске издали книгу об истории казахстанского хоккея
Изучая страницы древних книг
Кто может пройти бесплатные скрининги в поликлиниках
Накануне Дня учителя два педагога региона были удостоены государственных наград
Трамп дает ХАМАС "последний шанс" на сделку по Газе
Татьяна Осипова: Работа учителя ответственна и величественна
Пусть ученик поверит в себя!
В Конаеве открыли селфи-зону
Гвардеец завоевал «бронзу» на Кубке мира по боевому самбо
WORLD UNIFIGHT CHAMPIONSHIP – казахстанский гвардеец снова на вершине
Треть урожая ушла под снег
Экологический месячник стартует в Астане с 13 сентября
Движение по мосту Арыс частично ограничат в Астане
Президенту представили производимую в Акмолинской области аграрную продукцию
Машины в кюветах, перебои с электроэнергией и сломанные деревья: в Костанай пришла зима
Строительство индустриального парка начинается в Туркестанской области
В Костанайской области начались мероприятия, посвященные 140-летию Миржакыпа Дулатулы
Где и по какой цене можно приобрести уголь в Астане
Около 500 тонн продукции привезут на столичную ярмарку из ЗКО и Костанайской области
Токаев проводил Президента Италии в аэропорту Астаны
Началось возведение энергоблока
Началось строительство плодоконсервного завода
Организации образования перешли на единую модель воспитания «Адал азамат»
К строительству крупнейшего завода по производству снеков приступили в Алматинской области
В Алматинской области приняли меры по факту незаконного демонтажа плотины
Чем может гордиться Темиртау?
Президент поблагодарил Головкина за возвращение бокса в олимпийскую «семью»
Рахмет от звезд: как прошел концерт Backstreet Boys в Астане

Читайте также

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]