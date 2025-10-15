Откроются двери новых больниц

Как сообщили в областном управлении здравоохранения, в Таразе в связи с увеличением численности населения запланировано для большего охвата и снижения нагрузки на действующие лечебные учреждения строительство ряда новых крупных медицинских объектов.

– Система здравоохранения Жамбылской области вступила в этап масштабной модернизации, – отметил руководитель областного управления здравоохранения Сержан Назарбек. – В настоящее время в регионе услуги населению оказывают 383 медицинских учреждения, среди которых больницы, поликлиники, врачебные амбулатории, фельдшерско-акушерские и медицинские пункты, реабилитационные центры и другие объекты. Около месяца назад пос­тановлением акима области был утвержден новый стратегический план развития инфраструктуры здравоохранения, согласно которому в период с 2025 по 2034 год будут построе­ны новые медучреждения, действующие объекты пройдут капитальный ремонт. Доступность медуслуг в сельской и городской местности заметно возрастет. Эти инициативы, несомненно, поднимут систему здравоохранения на новый уровень и улучшат качество медицинской помощи.

К числу таких проектов относится и строительство областной многопрофильной больницы на 350 коек. Под ее возведение выделен земельный участок площадью 12 га в Таразе по улице Аскарова. Уже в следующем году начнется разработка проектно-сметной документации. А строи­тельный этап запланирован на 2027–2029 годы.

Новая больница будет оснащена современным медицинским оборудованием и объединит ключевые направления, такие как хирургия, кардиология, нейрохирургия, онкология и другие.

– Реализация этого проекта позволит проводить сложные операции и диагностику непосредственно на территории региона и повысит качество стационарной помощи, – отметил Сержан Назарбек.

Несколько последних лет, включая период пандемии коронавируса, показали, что инфекционные заболевания могут стать большой проблемой, и медицине региона в таких случаях важно быть готовой встречать ее во всеоружии. В связи с этим в регионе запланировано строительство нового современного инфекционного стационара.

– С целью обеспечения эпидемиологической безопасности и повышения доступности медицинской помощи при инфекционных заболеваниях в регионе запланировано строительство областной инфекционной больницы на 325 коек. В настоящее время ведутся работы по выбору земельного участка для будущего объекта. Разработка проектно-сметной документации начнется в следующем году, а строительно-монтажные работы согласно плану будут реализованы в 2027–2029 годах, – проинформировал главный врач региона.

Новое медицинское учреж­дение будет соответствовать меж­дународным стандартам и включать в себя инфекционный стационар, отделения реанимации и интенсивной терапии, а также лабораторно-диагностические комплексы. Введение его в строй позволит повысить эпидемиологическую устойчивость региона, улучшить показатели ранней диагностики и эффективного лечения инфекционных заболеваний, а также расширить возможности оперативного использования коечного фонда в чрезвычайных ситуациях.

Вместе с тем в области не забывают и о беременных, роженицах и малышах. Среди масштабных проектов, направленных на развитие системы охраны здоровья матери и ребенка, значится возведение еще одного перинатального центра. Ожидается, что современное учреждение на 150 коек появится в области также в 2027–2029 годах. Как и областная многопрофильная больница, объект будет расположен в Таразе по улице Аскарова. Для строительства выделен земельный участок площадью 5,76 га. Разработка ПСД начнется в следующем году.

Новый центр будет оснащен современным оборудованием для оказания высокотехнологичной помощи женщинам и новорожденным. В учреждении будут функционировать отделения неонатологии, реанимации, родильный блок, а также консультативно-диагностичес­кие службы. Местные власти надеются, что с его помощью получится снизить показатели материнской и младенческой смертности.

Параллельно продолжается реализация национального проекта «Модернизация сельского здравоохранения». По этому направлению уже построено около 30 медицинских объектов, проведена реконструкция трех районных больниц.

Технологии в помощь

Что касается оснащения, то местные власти стараются приоб­рести и установить в лечебных учреждениях области самые новые образцы медицинского оборудования.

Взять хотя бы областной многопрофильный центр онкологии и хирургии, где на днях установили высокотехнологичный аппарат для иммуногистохимических исследований Ventana BenchMark GX, который представляет собой автоматизированную систему для проведения иммуногистохимического (ИГХ) анализа. Этот метод позволяет точно и в кратчайшие сроки выявлять белковые маркеры опухолей. Их определение имеет ключевое значение для подбора персонализированного лечения, включая таргетную терапию и иммунотерапию.

Как сообщили в областном управлении здравоохранения, ИГХ-исследование проводится для уточнения диагноза, когда гистологический анализ не дает однозначного результата и необходимо определить тип новооб­разования или первичный очаг метастазов. Оно также помогает оценить степень злокачественнос­ти опухоли, скорость ее роста и вероятность прогрессирования, определить чувствительность к гормональной, химио- или лучевой терапии, что позволяет выбрать наиболее эффективное лечение.

Как отметил директор онкоцентра Жандос Сейдахметов, благодаря полной автоматизации процесса – от подготовки материала до окрашивания – система снижает риск человеческой ошибки и значительно ускоряет получение результатов. Если ранее для гистологического анализа образцы приходилось направлять в Алматы или в лабораторию «Олимп», а результаты ожидались до месяца, то теперь получить необходимые данные можно в течение 3–5 дней. Это позволяет не только оперативно начинать лечение, но и повышает шансы пациента на успешную терапию.

Иммуногистохимия дает возможность точно определить, какое именно лекарство будет наиболее эффективно в конкретном случае. На сегодня благодаря использованию оборудования центр проводит исследования опухолей молочной железы и желудка с использованием четырех основных маркеров: эстрогеновых и прогестероновых рецепторов, HER2⁄neu и Ki-67. Эти показатели позволяют врачу оценить гормональную чувствительность опухоли, ее агрессивность и потенциальную реакцию на определенные виды лечения. Таким образом, удается подобрать наиболее щадящую и эффективную терапию, направленную именно на особенности конкретного новообразования.

Заведующая лабораторией, врач-патоморфолог с большим опытом Марина Катышева отмечает, что приобретение аппарата ИГХ стало серьезным подспорьем в диагностике и лечении онкологических заболеваний. Это настоящий прорыв для региона.

Появление этой технологии стало основой пилотного проекта, который центр намерен развивать. В планах – расширение спектра исследований, в том числе диагностика лимфом и других видов опухолей. Все это открывает новые возможности для своевременной и точной постановки диагноза, улучшает прогнозы и значительно повышает качество жизни пациентов.

В областном онкоцентре также запущена современная система телепатологии с использованием цифрового сканера KF PRO 120 от компании KFBIO. Это еще один высокотехнологичный аппарат, он оцифровывает микропрепараты – образцы тканей, подготовленные для микроскопического изучения, – с высоким разрешением и исключительной точностью.

Теперь врачи могут анализировать цифровые изображения опухолевых тканей, а также делиться данными с коллегами для получения точного диагноза и консультаций. Важной инновацией стало прямое взаимодействие с Национальным центром клинической морфологической диагностики в Санкт-Петербурге. Благодаря этому сотрудничест­ву экспертные заключения по сложным случаям поступают всего за три дня.

Ранее в спорных диагностичес­ких ситуациях образцы отправлялись в Алматы, где ожидание результатов могло затягиваться до полугода. Такая задержка негативно отражалась на своевременности постановки диагноза и начале лечения.

Теперь, используя телепатологию, специалисты центра оперативно получают эксперт­ное мнение, что значительно повышает качество диагностики и позволяет врачам выбирать наиболее эффективную тактику терапии. Цифровой формат также облегчает хранение и сравнение данных с предыдущими исследованиями, что важно для мониторинга динамики заболевания и коррекции лечения.

По словам директора центра Жандоса Сейдахметова, запуск системы телепатологии – большое достижение: инновационная технология экономит время пациентов, объединяя лучшие национальные и международные ресурсы для точной диагнос­тики и улучшения результатов лечения.

Срочно требуются...

Не секрет, что для повышения качества медобслуживания мало одного лишь улучшения инфраструктуры и хорошего оснащения. Региону нужны хорошие специалисты, в том числе узкопрофильные. Эта проблема беспокоит руководство области уже не один год. Чтобы привлечь необходимые кадры в регион, особенно в сельскую местность, принимаются конкретные меры.

В частности, как сообщили в областном управлении здравоохранения, врачам, прибывшим для работы в сельские населенные пункты на срок не менее пяти лет, выплачивается едино­временное социальное пособие. В этом году 41 сотруднику выделен бюджетный кредит на сумму 367,3 млн тенге (не более 1 500 МРП на каждого) для приобретения или строительства жилья за счет республиканского бюджета. 129 специалистам выплачено единовременное подъемное пособие в размере 100 МРП (на общую сумму 47,6 млн тенге).

Областной маслихат определил размеры единовременной социальной поддержки для отдельных категорий специалистов. Так, наиболее востребованным врачам, направленным в сельские районы, моногорода и поселки, предусмотрена сумма в размере 8,5 млн тенге, другим специалистам, отправляющимся на работу в аулы, – 1,2 млн тенге, а врачам, прибывшим в Тараз, – 800 тыс. тенге.

Руководители районов оказывают и собственные меры поддержки. К примеру, в Таласском районе прорабатывается вопрос предоставления жилья молодым специалистам, а в Кордайском – внедрена мера по возмещению арендной платы за жилье в течение первого рабочего года. Кроме того, в Байзакском, Жамбылском, Кордайском, Меркенском, Мойынкумском, Т. Рыскулова, Таласском, Сарысуском и Шуском районах выплачивается компенсация коммунальных расходов за отопление, воду, электроэнергию и уголь в размере пяти месячных расчетных показателей.

Для решения проблемы нехватки кадров из местного бюджета также ежегодно выделяются образовательные гранты на подготовку специалистов с высшим и послевузовским образованием. Так, по направлению акимата области в настоящее время в КазНМУ им. С. Асфендиярова обучаются 58 жамбылских студентов по специальнос­ти «общая медицина». Первые выпускники ожидаются уже в следующем году.

На 2025⁄26 учебный год выделен еще 31 грант. Что касается резидентуры, то начиная с 2019 года для обучения в ней выделено 179 грантов. К примеру, в прошлом году, исходя из нужд региона, был набор на 59 мест, в этом необходимо было 22 участника программы. В нас­тоящее время послевузовское образование получают 84 жамбылца. Обучение проходит на базе КазНМУ им. С. Асфендия­рова, Западно-Казахстанского медицинского университета им. М. Оспанова и Медицинского университета Астана. Выпускники распределяются по рабочим местам в соответствии с потребностями региона.

– Количество прибывающих на работу молодых специалистов растет, что не может не радовать. Любой желающий выпускник школы имеет возможность получить медицинское образование при условии, что после окончания учебы обязательно отработает в государственных организациях здравоохранения области не менее пяти лет. По этой программе в область прибыли уже 53 врача, семь находятся в социальном отпуске. Такой механизм позволяет постепенно укреплять кадровый потенциал системы здравоохранения региона, – отметил Сержан Назарбек.

В настоящее время в лечебных организациях области трудятся 15 455 медицинских работников, в том числе 3 463 врача и 11 996 специалистов среднего звена. Тем не менее дефицит врачей все еще сохраняется. Сегодня в учреждения здравоохранения региона требуются 110 докторов (47 – в городе и 62 – в сельской местности). При этом нехватки работников среднего медперсонала нет.

Постепенно решается и задача по повышению квалификации медработников. В этом году было запланировано обучение 2 468 специалистов, включая 589 врачей и 1 879 представителей среднего медицинского персонала. На сегодня обучение прошли 1 891 медработник, в том числе 391 врач, из которых 239 повысили квалификацию. Четыре прошли сертификационные курсы, 128 приняли участие в семинарах и 20 – в мастер-классах.

Особое внимание уделяется международному сотрудничест­ву. В текущем году 10 врачей региона прошли повышение квалификации в Южной Корее, еще четыре врача направлялись в Россию. Подготовка кадров осуществляется за счет различных источников финансирования: республиканского бюджета, собственных средств медицинских организаций и самих специалис­тов. Это позволяет максимально расширить охват и обеспечить непрерывное повышение профессионального уровня.