Дома нового образца

Представители масс-медиа побывали на пяти объектах и смогли воочию увидеть результаты осуществления масштабных жилищных и социальных проектов. В частности, журналисты посетили территорию строящегося микрорайона Балауса (бывшего микрорайона № 14), под который городскими властями отведена площадь в 100 га.

Данный жилой массив стали возводить в текущем году. Сейчас здесь ведется строительство 22 многоэтажных домов первой очереди. По договору с компанией-подрядчиком строительно-монтажные работы должны быть завершены в 2026-м. Однако этажи растут с опережением графика. Планируется, что в ближайшее время будет сдано в эксплуатацию пять первых зданий.

Всего в соответствии с планом в новом микрорайоне будут построены 145 жилых домов, в том числе 64 таунхауса и 81 многоэтажка, две школы, три детсада, онкологический диспансер, многопрофильная больница, поликлиника, лицей-интернат, Дворец торжеств, инновационно-творческий центр, физкультурно-оздоровительный комплекс, а также коммерческие объекты.

Всего в жилом массиве планируется сдать в эксплуатацию 800 квартир: 400 двухкомнатных, 200 трехкомнатных и 200 четырехкомнатных. Общая жилая площадь составит почти 67 300 кв. м.

– Сегодня в очереди на получение жилья стоят около 23 тысяч жителей Тараза, – сообщил аким областного центра Бакытжан Орынбеков. – Ежегодно в городе увеличивается объем строительства социального жилья. Если в прошлом году было построено 50 домов, то в этом в стадии строительства уже 60. По итогам восьми месяцев в эксплуатацию введено 216 тысяч квадратных метров жилья.

В целях обеспечения социальными квартирами в Таразе строятся сразу три новых микрорайона: Ұлы дала, Шапағат и Балауса. В первом и последнем запланировано по 22 дома, а в микрорайоне Шапағат – 16. Все они находятся на стадии завершения. Начаты работы по благоустройству.

Глава областного центра заверил, что все дома будут сданы в эксплуатацию до конца текущего года. При этом особое внимание уделяется качеству выполнения работ.

– Не секрет, что в народе бытует мнение о том, будто социальное жилье строится некачественно. Вопреки этому могу сказать: мы пересмотрели все проекты. Начиная от фасада и заканчивая внутренней планировкой, везде используются добротные стройматериалы. Поэтому хочу заверить: качество строительства социального жилья значительно возросло и отвечает сегодняшним требованиям, – отметил аким города.

Новые дома отличаются от старых в первую очередь внешним видом. Фасады выполнены из современных материалов и оснащены подсветкой. С учетом высокой ветряной нагрузки конструкция кровли сделана по-другому. В каждом подъезде установлены специальные лифты для лиц с ограниченными возможностями. В стоимость проекта включена прокладка внутренних инженерных сетей. Впервые по просьбе местного населения будут эффективно использованы подвальные помещения.

– У многих горожан есть велосипеды, самокаты, детские коляски, зимние автомобильные шины и другие вещи, которые они обычно хранят на балконах, а это небезопасно и к тому же доставляет неудобство. Поэтому в подвалах новых домов будут предусмотрены кладовые площадью около шести квадратных метров отдельно для каждой квартиры, – проинформировал аким Тараза Бакытжан Орынбеков, пройдя на самый нижний уровень одного из будущих жилых зданий и продемонстрировав журналистам ряд помещений с железными дверями, расположенных вдоль освещенного коридора.

Проектом также предусмотрено благоустройство придомовой территории: строительство детских площадок, футбольного поля, освещение дворов, озеленение и автополив. Иными словами, все замечания и пожелания, высказанные ранее горожанами, приняты во внимание и нашли реальное воплощение. После завершения строительства жилого фонда предполагается, что в микрорайоне Балауса будут проживать до 14 400 человек.

Вместе с гостями на стройплощадке побывал местный старожил ­Абдырахман Алимкулов. Аксакал остался очень доволен увиденным, отметив современный облик новых жилых домов и высокое качество строительных работ.

Слышать голос народа

В жилом массиве Тектурмас, где на сегодня проживают около 500 человек, группа журналистов ознакомилась с результатами среднего ремонта дорог двух улиц и шести переулков.

Генеральным подрядчиком выступило ТОО «Жамбыл ДорМостСтрой-Сервис». Общая стоимость проекта составила более 84 млн 312 тыс. тенге. Вся работа была выполнена за три летних месяца. Всего же, по словам акима Тараза, по городу в этом году заасфальтировано около 110 улиц.

Вместе с тем начата реконструкция улиц Койгельды, Аскарова и Рысбек-батыра. Работы намечены к окончанию в следующем году.

– Во время встреч с властями жители этого массива не раз поднимали вопросы, связанные с газификацией домов, обеспечением питьевой водой и общест­венным транспортом, а также асфальтированием дорог и освещением улиц. В течение двух лет планово проводилась соответствующая работа. Наконец все вопросы нашли решение. Сегодня население Тектурмаса полностью обеспечено питьевой водой и природным газом. Установлено уличное освещение. В этом году завершен ремонт дорог, начал действовать новый маршрут № 10 для городского общественного транспорта. Теперь здесь встал вопрос озеленения. Чтобы это пожелание жителей нашло отражение в реальности, нужно в первую очередь решить вопрос с поливом. При этом придется учитывать рельеф местности, – сказал Бакытжан Орынбеков.

Местный житель Яхия Усенов особенно рад тому, что в их район дошли маршруты городского общественного транспорта, поскольку раньше отсюда было сложно добираться до ряда мест в областном центре. Выручали только такси или личный автотранспорт. Но постоянно пользоваться частными извозчиками накладно, а своя машина есть далеко не у всех.

По словам акима Тараза, в массиве Барысхан горожанами также поднимался вопрос неудовлетворительного состояния дорог и уличного освещения. Также местные жители просили оборудовать тротуары.

– В прошлом году здесь начали большой проект, предусматривающий решение этих проблем. На сегодняшний день работы в его рамках полностью завершены. В массиве заасфальтированы все 25 улиц, оборудованы тротуары, установлено уличное освещение. Кроме того, решен вопрос, касающийся общественного транспорта. Сегодня два маршрута (№ 9 и № 29) занимаются пассажирскими перевозками в данном районе, – рассказал Бакытжан Орынбеков. – Теперь ведем работу совместно с жителями в рамках проекта «Таза Қазақстан». Каждую субботу проходит санитарная очистка территории. Занимаемся озеленением и благоустройством. Хочется отметить активное участие местного населения в этих мероприятиях.

От имени горожан местный житель Мыктыбек Таукебаев выразил благодарность руководству областного центра за то, что их нужды и пожелания не остались без внимания. По его словам, прежде из-за плохого состояния дорог, отсутствия тротуаров и освещения было очень сложно передвигаться по улицам. Особенно трудно приходилось детям добираться на занятия в школу. Теперь, когда все работы завершены, радости нет предела.

В этом году также проведен средний ремонт ряда автодорог в массиве Карасай. Общая протяженность восстановленного дорожного полотна составила 13 км. Здесь также проведена работа по обновлению автобусных остановок и продлению некоторых маршрутов городского общественного транспорта. Запланировано благоустройство территории.

Как отметил и. о. акима района Жибек жолы города Тараза Нурлан ­Кенжебекулы, после того как в 2023 году этот массив обеспечили питьевой водой, встал вопрос о приведении в порядок дорог. Был проведен анализ и составлен список улиц, где требовался ремонт. В результате в проект вошло 11 внутренних транспортных артерий, на которых сегодня дорожно-строительные работы полностью завершены.

Автомобильный мост по улице Аскарова стал финальной точкой пресс-тура. Навесная конструкция соединяет район Жибек жолы с микрорайоном Ұлы дала. Длина моста составляет 61 м, а ширина равна девяти метрам. Генеральным подрядчиком по проекту, который обошелся бюджету в более чем 201,5 млн тенге, выступила компания «ЖБИ-С». Строительно-монтажные работы, начавшиеся в минувшем апреле, сегодня полностью завершены.