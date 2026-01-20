Так, в 2025 году свои двери открыли две школы. Одна из них в пригороде Жезказгана – поселке Кабанбай-батыра на 300 мест. Это первое в регионе среднее общеобразовательное учреждение, которое построе­но в рамках масштабного национального проекта «Келешек мектептерi». Особое внимание в ней уделяют не только образовательному процессу, но и творческому развитию детей, их увлечению спортом. Кстати, это один из первых социальных объектов области, подключенных к газоснабжению.

Несмотря на то что региону пока не хватает образовательных учреждений, есть повод для гордости: три средние школы Улытау вошли в рейтинг ста лучших по Казахстану. В 2025-м 74 выпускника получили звание «Отличник учебы» и знак «Алтын белгi». Чтобы и далее мотивировать учащихся и их преподавателей на успех, областное управление образования серьезно занялось ремонтом действующих и строительством новых учреждений образования.

В областной многопрофильной больнице города Жезказгана открылся инсультный центр третьего уровня. Для усиления мер по защите здоровья улытаус­цев областным управлением здравоохранения в прошлом году приобретено пять единиц санитарного транспорта. Всего же с образования области региональный автопарк пополнился 21 машиной. По словам и. о. руководителя управления здравоохранения Сабины Ниязовой, здесь активно восполняется дефицит врачей – узких специа­листов, в том числе благодаря решению вопроса с обеспечением их жильем и подъемными.

Вторая школа, на 80 мест, стала поистине долгожданным событием для жителей села Теректы, ведь ранее ученики ютились в старом здании, которое не могло в полной мере обеспечить им даже элементарную безо­пасность.

Всего до начала текущего учебного года в регионе отремонтировали семь школ, приобретено 28 предметных кабинетов. Продолжается строительство еще двух школ.

Уделяется внимание и дошкольному образованию. Открыты три новых детских сада, в общей сложности на 805 мест.

Еще одно замечательное событие – открытие Центра поддержки детей с расстройствами аутистического спектра при управлении образования области Улытау. Надо сказать, что центр появился по многочис­ленным просьбам жителей региона. Трудности в социальном взаимодействии при общении здесь преодолевают более ста ребятишек от 3 до 18 лет. Для каждого подопечного разрабатывается индивидуальная программа занятий.

Руководство области Улытау и далее планирует реализацию крупных социальных проектов, запуск в эксплуатацию новых объектов. Пока они только на бумаге, но улытаусцы полны оптимизма.

В зоне особенного внимания и начало строительства автодороги Жезказган – Кызылорда, а также открытие уникального геологического кластера. Новости отличные. Добавим, что молодежь больше всего радуется новым спортивным объектам. Комментируя их открытие, директор КГУ «Школа высшего спортивного мастерства области Улытау» Саят Балмагамбетов подчеркнул, что в воспитании юных спортсменов победы на чемпионатах – не самое важное.

– В этом году исполняется десять лет секции бокса, которую я открыл в жезказганском Центре поддержки детей, нуждающихся в специальных социальных услугах, имени Маруы Кулушевой, – рассказал он. – Не каждый сможет стать выдающимся тренером или спортсменом. Среди моих воспитанников есть призеры международных и респуб­ликанских чемпионатов, есть достойные тренеры. И все же наша главная задача – воспитать хороших людей.

Одно из самых знаменательных региональных событий в сфере спорта – открытие в Жезказгане физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) «Жігер» на 320 мест, где есть бассейн. В областном центре бассейн не работал с 2018 года, а в новом ФОКе созданы все условия для развития местных спортсменов. Здесь имеются универсальный спортивный зал для командных видов спорта, художественной и спортивной гимнастики, а также залы настольного тенниса, тренажерный и бокса. Все они полностью оборудованы и соответствуют международным стандартам. Отметим, что за истекший год ФОК стал популярной спортплощадкой не только среди начинающих, но и среди опытных спортсменов.

Не меньше радуются и любители спорта из небольшого поселка Жезды, где открыли ФОК поменьше – на 160 мест. Здесь также все желающие могут стремиться к спортивным вершинам или просто тренироваться для здоровья.

Год назад свои двери открыл и филиал Шахматной академии Жансаи Абдумалик. Считается, что это крупнейший филиал в стране, площадь которого составляет 900 кв. м. Занимаются в академии около тысячи юных шахматистов. Для каждого из них – это новые возможности в спортивной карьере, а для регио­на – большой шаг в развитии данного вида спорта. Будущие гроссмейстеры уже принимали участие в международных турнирах, в том числе с выездом за рубеж.

Завершено строительство двух футбольных полей ангарного типа, одно из которых находится в Сатпаеве. Открыт для посещения плавательный бассейн в городе Каражале. В целом за прошлый год в регионе отремонтировано пять объектов спорта.

После реконструкции и расширения открыт Жезказганский областной историко-археологический музей. Его выставочная площадь увеличилась на треть, что позволило представить посетителям около 60% экспонатов, ранее хранившихся в фондах музея. С нетерпением ждут улытау­сцы и завершения капитального ремонта Дома дружбы, который начали в прошлом году.