Зеленая ограда – живая отрада

Аким Кызылорды Асылбек Шаменов в ходе пресс-тура по областному центру в числе прочих прояснил и очень актуальный для населения вопрос озеленения и организации полива культурных насаждений.

Напомним, именно сложнос­ти с озеленением Кызылорды и поливом насаждений, а также участков частного сектора чаще других обсуждаются в социальных сетях жителями города. Деревьев в населенном пункте сажают тысячи, выживают немногие, и даже не из-за засушливого климата, а из-за нерегулярного полива и безграмотного ухода. А жители частного сектора вынуждены поливать огороды питьевой водой из-за того, что городская арычная сеть сформирована неактуально, где-то воды – хоть залейся, а где-то ее вовсе нет.

В нынешнем году, как пояснил журналистам Асылбек Шаменов, на улучшение экологической обстановки Кызылорды, а попросту озеленение и полив насаждений, выделено из местного бюджета почти 11 млн тенге. На улицах и в зеленых зонах города высажено порядка 16 тыс. саженцев карагача, ивы, тополя, клена, туи, катальпы, айланта.

– Учитывая засушливый климат, озеленение важно для нашего города, – отметил аким. – И организацией полива зеленых насаждений по всей территории Кызылорды мы занимаемся планомерно. В прошлом году в городе и пригородных округах на 488,4 миллиона тенге из республиканского бюджета пробурено 33 скважины глубиной 80–90 метров. Это дело продолжено и в нынешнем году, запланировано пробурить 14 технических водозаборных скважин. На их разработку из областного бюджета выделили 337 миллионов тенге.

Также Асылбек Шаменов рассказал, что в уходе за саженцами, что высаживали по всему городу этой весной, занято порядка 40 рабочих регионального государственного учреждения по охране лесов и животного мира, то есть уход за посадками осуществляется профессиональный.

– Формируется в Кызылорде и арычная сеть, – уточнил градоначальник. – Разработан трехлетний план по восстановлению старой городской системы, прокладке новых арыков, подведению к объектам поливной воды. А пока в областном центре около 60 километров арычной сети, которая охватывает 70% городских территорий.