Земельный ответ

Общество
14
Галина Вологодская, Восточно-Казахстанская область

На востоке республики продолжается процесс возвращения в госсобственность неиспользуемых земель сельскохозяйственного значения.

фото автора

Цифры говорят сами за себя. В 2021 году государству было возвращено 500 тыс. га пус­тующих и нерационально используемых земель, в ­2022-м – 100,6 тыс. га, за истекший период нынешнего года – почти 94 тыс. га.

По информации регионального управления земельных отношений, львиную долю участков собственники передали добровольно, примерно пятая часть отдана государству в связи с окончанием срока аренды, еще 5% – путем принудительного изъятия по решению суда.

Возврат сельхозугодий ведется в соответствии с поручением Главы государства. Как отметили в управлении, с 2022 года в оборот вовлечено уже 18,5 тыс. гектаров. Важно, что высвободившиеся участки в приоритетном порядке предоставляются небольшим крестьянским хозяйствам, простым сельчанам – для выпаса скота.

В целом нехватка пастбищ для личных подсобных хозяйств в Восточном Казах­стане оценивается в 78,6 тыс. га. Для решения проблемы областная рабочая комиссия запланировала изъять 44,1 тыс. га неиспользуемых площадей у агроформирований.

Кроме того, в черту шести населенных пунктов дополнительно включено 17,6 тыс. га пастбищ, а также организован выпас на площади в 15,7 тыс. га лесного фонда. Больше 1 тыс. га низкопродуктивной пашни комиссия рекомендовала также перевести в пастбища.

Резервом в сокращении дефицита пастбищных угодий являются почти 600 участков общей площадью 80,6 тыс. га, у которых истекают сроки землепользования. Данный список направлен отделам земельных отношений районов и городов, чтобы там на месте могли принять решение по пролонгации срока либо возврату земли государству.

Как сообщили в управлении земельных отношений, большую помощь в наведении порядка оказывает космический мониторинг. По данным веб-портала «Ғарыш сапары», всего в регионе выявлено 760,5 тыс. га неиспользуемых земель. Землепользователям направлены соответствующие указания.

Если в течение года эти ­угодья по-прежнему будут пустовать, то их могут изъять принудительно. Сложившаяся судебная практика позволяет вернуть участки государству в течение года с момента выявления.

Подспорьем для землепользователей стал и геопортал Восточно-Казахстанской области www.vkomap.kz, где в открытом доступе выложены карты, отражающие земельные участки, схемы инженерных сетей и коммуникаций, генеральные планы, модуль онлайн-оценки земель. Портал интегрирован с системой Единого государственного кадастра недвижимости через портал Smart Bridge, а также с другими системами.

#ВКО #пастбища #сельхозугодия #возврат земель

Популярное

Все
Баха, поправляйся!
Музей советского прошлого
Родиться в городе, чтобы жить в деревне
Что они там курят?
В Казахстане появятся медсестры – доктора наук
Молоко «в запое»
Сто способов отъема денег
Все начиналось с каравана
Под крышей дома своего
Президент России: Наше стратегическое партнерство устремлено в будущее, проверено временем и развивается по восходящей
А началось все с песен Абая
Отношения между Казахстаном и Россией имеют богатое прошлое и блестящее будущее - Токаев
К братьям казахам – с любовью из Якутии
Они совсем молодые...Плакали... Но суд был непреклонным
Войлок – дело тонкое
В Казахстане дан старт акции «Ваш участковый»
Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Казахстане
«Сначала шахматы, а потом азбука»
Ерлан Карин выступил на генеральной конференции ЮНЕСКО
Спецвыплата для работающих во вредных условиях труда: что предлагает Минтруда
90-летие Союза художников отметили международной выставкой в Алматы
Новые возможности для отечественных экспортеров
Глава МИД Израиля пообещал помочь с эвакуацией казахстанцев из Газы
Кто станет второй ракеткой в Казахстане?
Токаев подписал закон о ратификации соглашения между Казахстаном и ВОЗ
СМИ: достигнуто соглашение об обмене палестинцев в тюрьмах Израиля на 100 заложников ХАМАС
Что нужно знать о территориальной обороне
О приближении сроков по окончанию легализации иностранных авто напомнили в МВД
Посевы опийного мака в 2022 году в Афганистане увеличились на 32 процента
Алихан Байменов: Республика – это власть народа
Тайну торгайских геоглифов разгадали костанайские ученые
Те, кто стоял у истоков
Мохамед Салах установил рекорд в еврокубках
Сбылась вековая мечта
Ковры на гаражах и заборах. Креатив от Даны Бектаевой
Ерлан Карин встретился с Михаилом Швыдким
Шымкентский «Ордабасы» впервые стал чемпионом Казахстана
«Во всем мне хочется дойти до самой сути…»
Спорт споткнулся о тендер?
Талгат Ластаев назначен вице-министром транспорта РК
Один день из жизни страны
«Плохиш» казахского кино
В Казахстане посчитали население
Сколько этносов проживает в Казахстане
Алматы скоро сможет принять до миллиона иностранных туристов
TURAN: Международный Союз ветеранов тюркских государств создали в Алматы
Казахстан предоставит палестинскому народу помощь в 1 млн долларов
Общайтесь и не стесняйтесь!
Приоритеты председательства Казахстана в ОТГ обозначил Токаев

Читайте также

В числе организаторов финансовой пирамиды оказались бывшие …
Сто способов отъема денег
В Казахстане появятся медсестры – доктора наук
Что они там курят?

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]