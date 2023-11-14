Земельный ответ

Цифры говорят сами за себя. В 2021 году государству было возвращено 500 тыс. га пус­тующих и нерационально используемых земель, в ­2022-м – 100,6 тыс. га, за истекший период нынешнего года – почти 94 тыс. га.

По информации регионального управления земельных отношений, львиную долю участков собственники передали добровольно, примерно пятая часть отдана государству в связи с окончанием срока аренды, еще 5% – путем принудительного изъятия по решению суда.

Возврат сельхозугодий ведется в соответствии с поручением Главы государства. Как отметили в управлении, с 2022 года в оборот вовлечено уже 18,5 тыс. гектаров. Важно, что высвободившиеся участки в приоритетном порядке предоставляются небольшим крестьянским хозяйствам, простым сельчанам – для выпаса скота.

В целом нехватка пастбищ для личных подсобных хозяйств в Восточном Казах­стане оценивается в 78,6 тыс. га. Для решения проблемы областная рабочая комиссия запланировала изъять 44,1 тыс. га неиспользуемых площадей у агроформирований.

Кроме того, в черту шести населенных пунктов дополнительно включено 17,6 тыс. га пастбищ, а также организован выпас на площади в 15,7 тыс. га лесного фонда. Больше 1 тыс. га низкопродуктивной пашни комиссия рекомендовала также перевести в пастбища.

Резервом в сокращении дефицита пастбищных угодий являются почти 600 участков общей площадью 80,6 тыс. га, у которых истекают сроки землепользования. Данный список направлен отделам земельных отношений районов и городов, чтобы там на месте могли принять решение по пролонгации срока либо возврату земли государству.

Как сообщили в управлении земельных отношений, большую помощь в наведении порядка оказывает космический мониторинг. По данным веб-портала «Ғарыш сапары», всего в регионе выявлено 760,5 тыс. га неиспользуемых земель. Землепользователям направлены соответствующие указания.

Если в течение года эти ­угодья по-прежнему будут пустовать, то их могут изъять принудительно. Сложившаяся судебная практика позволяет вернуть участки государству в течение года с момента выявления.

Подспорьем для землепользователей стал и геопортал Восточно-Казахстанской области www.vkomap.kz, где в открытом доступе выложены карты, отражающие земельные участки, схемы инженерных сетей и коммуникаций, генеральные планы, модуль онлайн-оценки земель. Портал интегрирован с системой Единого государственного кадастра недвижимости через портал Smart Bridge, а также с другими системами.