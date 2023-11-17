Земледелец – состояние души

Для самого Александра Николаевича, за плечами которого 35 лет непрерывного механизаторского стажа, его работа – это, пожалуй, больше состояние души, помноженное на профессионализм. Сельский труженик, судя по всему, человек скромный и немногословный, настоятельно просил «не писать лишнего», дескать, ничего героичес­кого не совершил. Но нужно ли объяснять, что главные в сельском хозяйстве люди – это хлеборобы. А если это еще и неравнодушные, любящие свое дело профессионалы, то на таких замечательных тружениках земля, не терпящая равнодушия, и держится.

Александр познавал технику с детства, час­тенько бегая на работу к отцу – совхозному трактористу. Помогал ему как мог, самым большим счастьем для мальчишки, конечно же, было вначале прокатиться в кабине отцовского трактора, а подрастая, садиться за его рычаги. Немалую часть времени юноша проводил с отцом, который все больше доверял сыну, радуясь его успехам. Видимо, уже тогда проявилось в мальчишке уважение к крестьянскому труду, которому он остается верен. Александр Николаевич отмечает, что даже в юности не представлял себя городским жителем, ему всегда хотелось жить и работать в селе.

После восьмого класса Александр посту­пает в сельское профессионально-техническое училище и осознанно становится механизатором, как отец и дед по материнской линии, прибывший когда-то в эти края поднимать целину. По окончании училища набирается опыта в совхозном коллективе механизаторов родного села Запорожье. Со временем освоил всю имеющуюся в хозяйстве технику, мог трудиться на любом участке: подготавливал землю для посева, сеял, убирал, обрабатывал всходы, вносил удобрения, выезжал на сенокос. Любимая работа, растущий профессиональный опыт вкупе с высочайшей ответственностью за порученное дело сделали из сельчанина одного из незаменимых в своем деле механизаторов.

Сегодня Александр Николаевич делится опытом с молодежью, которая в их небольшом коллективе есть. Наверняка кто-то из молодых сельчан укрепился духом, не пос­тавил жирный крест на механизаторской профессии, пройдя через заботливые руки и сердце старшего товарища.

К слову, в КХ «Стимул» трудятся 15 человек. С любым объемом работы, в том числе посевной и уборкой, здесь, как и в ТОО «Запорожье-Агро», справляются своими силами.

Как известно, на достижения и неудачи в аграрной отрасли влияют, не считая погодных условий, человеческий и технический факторы. По словам механизатора, качество сельхозтехники улучшается, работают они все больше на современных тракторах. В их хозяйстве – техника фирмы Claas, сеялки СЗМ, есть и современные «Кировцы». К примеру, в настоящее время Александр Николаевич, трудясь на одном из участков, ловко управляет универсальным французским погрузчиком Manitou.

Вот так работает механизатор из КХ «Стимул» Александр Будяков – простой и скромный сельский труженик. Упиваться достигнутым – не про него. Он хорошо знает, что любой, даже самый хороший результат надо все время шлифовать. Принцип сельчанина – сделать качественно любое порученное дело сейчас, а будущее, уверен он, обязательно выс­троится по результатам вложенного труда.