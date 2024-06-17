Землепользователи задолжали государству 1,5 млрд тенге в Алматинской области

Общество
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Дана Аменова
Корреспондент

Всего в регионе прокуроры выявили более 100 недобросовестных землевладельцев, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

По данным ведомства, 1,5 млрд тенге не оплатили землепользователи за изменение целевого назначения своих участков. Законодательно предусмотрено, что при совершении таких действий, владелец участка обязан уплатить кадастровую стоимость земельного участка.

Всего по области выявлены более 100 таких землевладельцев. По мерам реагирования прокуратуры области на сегодня уже возмещено 236 млн тенге в бюджет, остальная сумма на стадии взыскания.

Кроме того, актом надзора прокуратуры области в 2024 году возвращены 155 участков площадью 12,5 тыс. га неиспользуемых земель стоимостью 2,5 млрд. тенге.

«К примеру, в 2020 году одному из предприятий в Конаеве предоставлены 5 земель площадью 500 га для строительства гидроэлектростанции. Однако, строительство так и не начато. В другом случае, ТОО Solid Cristal в Илийском районе предоставлен участок площадью 38 га стоимостью 339 млн тенге. Участок не использовался более 6 лет с момента получения»,  – пояснили в надзорном органе. 

Эти участки были возвращены в госсобственность. В пресс-службе добавили, что по результатам принятых мер прокурорского реагирования на стадии возврата около 1 млн га земель, которые не используются по назначению.

#прокуратура #долг #Алматинская область #землепользователи

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