Землетрясение произошло в Алматинской области

Погода
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Дана Аменова
Корреспондент

Эпицентр подземного толчка расположен на границе Казахстана и Кыргызстана, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МЧС

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

Сетью сейсмических станций ТОО «ННЦСН и И» 6 мая  в 09.12 часов зарегистрировано землетрясение.

«Эпицентр землетрясения расположен в 194 км на юго-восток от Алматы на границе Казахстана и Кыргызстана. Энергетический класс землетрясения 11.2. Магнитуда MPV 5.7. Координаты эпицентра 42..73° с.ш. 79.21° в.д. Глубина 10 км. Сведения об ощутимости: Алматинская область,  Кегенский район, с. Кегень 2-3 балла, с.Каркара 3-4 балла, в с.Тогызбулак 3 балла»,  –  заключили в ведомстве.  

 

В министерстве добавили, что жертв и разрушений нет.  

#землетрясение #МЧС #Алматинская область

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