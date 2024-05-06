Землетрясение произошло в Алматинской области

Сетью сейсмических станций ТОО «ННЦСН и И» 6 мая в 09.12 часов зарегистрировано землетрясение.

«Эпицентр землетрясения расположен в 194 км на юго-восток от Алматы на границе Казахстана и Кыргызстана. Энергетический класс землетрясения 11.2. Магнитуда MPV 5.7. Координаты эпицентра 42..73° с.ш. 79.21° в.д. Глубина 10 км. Сведения об ощутимости: Алматинская область, Кегенский район, с. Кегень 2-3 балла, с.Каркара 3-4 балла, в с.Тогызбулак 3 балла», – заключили в ведомстве.