Земли много, пастбищ не хватает

Вопросы снижения дефицита пастбищных угодий для нужд подсобных хозяйств обсудили находящиеся в эти дни в регионах депутаты Мажилиса.

Для изучения ситуации на местах в связи с участившимися случаями обращений граждан мажилисмены побывали в Акмолинской, Карагандинской и Туркестанской областях. В разговоре с жителями аулов депутаты отметили, что проблема нехватки пастбищных угодий для местных жителей не нова и из года в год набирает более масштабные обороты.

По мнению мажилисменов, решение этих проблемных воп­росов лежит в плоскости неис­полнения разработанного в 2017 году депутатами Парламен­та Закона Республики Казахстан «О пастбищах», которым предусматривается системная работа уполномоченных органов по рациональному управлению и использованию пастбищ. Согласно закону каждый акимат района совместно с акимами города районного значения и села и органами местного само­управления должен разработать план по управлению пастбищами и утвердить его решением местного маслихата. Депутаты отметили, что со своей стороны они предусмотрели все законодательные рычаги для системного решения имеющихся проблем. Вопрос только в правильном и эффективном их применении.

По словам мажилисменов, на местах акиматами слабо ведется работа по регулированию воп­росов использования пастбищ. Многие акиматы даже не прис­тупили к работе по определению территорий общественных пастбищ, не внесли их в планы по управлению пастбищами.

Кроме того, не на должном уровне осуществляется работа и по линии Министерства сельского хозяйства, которое должно проводить в том числе поисковые, проектные работы для восстановления, сохранения, рационального использования и коренного улучшения пастбищ. В целом этой работой системно не занимается ни один государственный орган, подчеркнули депутаты Мажилиса.

Жители Казыгуртского и Толебийского районов Туркес­танской области рассказали депутату Кайнару Абасову о нехватке пастбищ и наделов, что зачастую приводит к ссорам между жителями соседних аулов. Аксакалы села Алтынтобе Казыгуртского района просят, чтобы 15,3 тыс. га земель, находящихся на балансе АО «Туркестанская социально-предпринимательская корпорация», были возвращены в специальный земельный фонд и предоставлены в счет условных долей населению. Принявшие участие в обсуждении представители районного акимата заверили, что в этом году планируется вернуть 44 тыс. га пастбищ.

Совсем иная ситуация в Каскасуйском сельском округе Толебийского района. В 2019 году Сайрам-Угамскому национальному парку передано 1 558 га земель. Площадь пастбища всего 400 га. И если 1 558 га пастбищ будут возвращены в государственную собственность для нужд населения, это станет большим подспорьем для них, отмечают местные жители. Сельчане требуют признать недействительными постановление и государственный акт на земельный участок, входящий в состав национального парка.

Все эти пожелания и требования местных жителей выслушали присутствовавшие на встречах представители районного акимата и специалисты областного отдела земельных отношений. Со своей стороны мажилисмен Кайнар Абасов заверил, что возьмет на контроль решение системных вопросов в рамках реализации отраслевого закона. И в июле т. г. вернется в регион, чтобы рассказать туркес­танцам о проведенной им работе по решению поднятых проблем.

Ситуацию по обеспеченности пастбищами, а также ряд актуальных для сельских жителей вопросов обсудили побывавшие в эти дни в Карагандинской облас­ти мажилисмены Шамиль Осин и Амангалий Бердалин. Депутаты встретились с коллективом ТОО «Шахтерский» в Нуринском районе, а также с жителями ряда сел Осакаровского района.

Аналогичные проблемы выявили депутаты Мажилиса Аскарбек Уйсимбаев, Ерлан Саиров и Мади Елюбаев в Зерендинском и Шортандинском районах Акмолинской области, обсудив с учредителями и руководителями местных предприятий проблемные вопросы в сфере земельных отношений. По словам представителей местных исполнительных органов, на сегодняшний день в личных подворьях Зерендинского района насчитывается 41,9 тыс. голов скота. Для них требуется 188,3 тыс. га пастбищных угодий. Тогда как на сегодня возле населенных пунктов доступно людям только 78,8 тыс. га, то есть не хватает 108,5 тыс. га пастбищ.

По мнению депутата Аскарбека Уйсимбаева, налицо необходимость изъятия пастбищ, расположенных вокруг населенных пунктов, у их собственников. Такая возможность прописана в Законе «О пастбищах». Этим должны заниматься местные исполнительные органы.

В ходе встреч депутатами даны рекомендации по высвобождению земель для пастбищ с учетом действующего законодательства. Особо было подчеркнуто, что большинство проблем можно решить в правовом поле, но для этого акиматы должны проводить системную работу по анализу потребнос­тей и изъятию неиспользуемых земель, в том числе через инструменты выкупа.