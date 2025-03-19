Земля возвращается в госсобственность и распределяется в законном порядке - Бакытжан Базарбек

Об этом депутат Мажилиса сказал на пленарном заседании Мажилиса, посвященном реализации реформ президента, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Он отметил, что в настоящее время проводится большая и сложная работа по возврату в государственную собственность неиспользуемых и незаконно переданных в частные руки сельхозземель.

«Уже возвращено 12,1 млн гектаров, из них 4,9 млн гектара распределены среди населения. И это не просто сухие цифры. За каждым судебным решением стоят конкретные люди, которые на своем примере убедились, что справедливость есть и государство серьезно взялось за ее восстановление. В общественном сознании и политической практике закрепляется то, что земля не продается. Как отметил президент, «земля – наше главное богатство. Без нее не будет и нашего государства. В-третьих, земля возвращается в государственную собственность и распределяются исключительно в законном порядке. В-четвертых, разоблачены разного рода популисты и псевдоактивисты, которые на теме земли пытались заработать политические очки, получить народное доверие и монетизировать его», - сказал депутат.

Он подчеркнул, что интересы крупных компаний и предприятий десятилетиями были выше общественных и государственных.

«Для них писались законы. К ним переходили стратегические активы – водохранилища, земли, ТЭЦ и ГРЭС, ресурсы и недра. Это были признаки слабого государства. И здесь можно вспомнить знаменитую фразу «все равны, но некоторые равнее». Она емко передает суть старых порядков. И к счастью для нашей страны, они остались в прошлом. Теперь же на первом месте закон и порядок. Я как юрист могу сказать, что эти два принципа являются базисом любого правового государства», - отметил он.

Бакытжан Базарбек добавил, что они абсолютны и выступают мерилом справедливости. Только законом и порядком обеспечиваются равные возможности и одинаковые условия. Поскольку ничто не может быть выше закона и порядка – ни накопленное состояние, ни политическое положение, ни социальный статус, ни былые заслуги.

«Политические реформы главы государства вернули самовыдвиженцам реальную возможность бороться за право представлять интересы своих избирателей в Мажилисе. Благодаря кардинальным конституционным реформам президента я завоевал доверие своих избирателей в честной и конкурентной борьбе на выборах. Это позволило, не оглядываясь ни на кого, с высокой парламентской трибуны вести законотворческую работу, бороться с коррупцией и беззаконием», - рассказал депутат.

Он добавил, что работая в таком динамичном темпе, успел нажить множество «недругов». В процессе осуществления своей депутатской деятельности в его адрес постоянно идут информационные атаки, которые часто носят агрессивный характер или скрытую угрозу.

«Несмотря на это я продолжаю проводить свою принципиальную линию, отстаивая интересы моих избирателей, перед которыми я несу прямую ответственность. А многие грантополучатели только ради своего личного блага работали и работают. В том числе, очерняя таких как я. Даже во время выборов они умудрились возбудить уголовные дела в отношении меня, но эти попытки благополучно правалились», - сказал депутат.

Он отметил, что на недавнем Национальном Курултае глава государства подчеркнул, что многим странам навязывали как таковые псевдодемократические ценности под вывесками международных организаций.

«Данные организации получали миллиардные контракты, которые они нигде не публикуют, спокойно используя их в своих интересах. Прикрываясь либеральными ценностями, якобы демократическими целями некоторые казахстанские организации, активисты и правозащитники на деньги международных фондов критиковали любые позитивные изменения в нашей стране, продвигали мнение, что Казахстан всегда останется страной третьего мира, некой «банановой республикой». Кроме того, эти неправительственные фонды и организации грубо вмешивались во внутренние дела. Системно организовывали информационные атаки и целенаправленно вводили в заблуждение общественность якобы прикрываясь популистскими лозунгами «за прогресс и демократию», - продолжил спикер.

Депутат отметил, что президент США Трамп начал работу по восстановлению традиционных моральных ценностей.

«Мы все понимаем, что, наше государства нужно для истинных патриотов, которые работают во благо страны и соблюдают законы. Мы все отчетливо должны понимать что краеугольным камнем всех кардинальных реформ в стране явялется незыблемое исполнение верховенства Закона и порядка. Другими словами, сейчас в нашем обществе, правовом сознании населения установление законности и правопорядка, популяризация верховенства закона и законопослушание должны рассматриваться как обязанность государства, как гражданский долг каждого из нас»,- добавил депутат.

Он отметил, что актуальных, насущных и требующих решения вопросов все еще достаточно.

«Во-первых, судебная реформа и судебные решения. Мы приняли закон о реформировании судов и отдельно от Верховного Суда создали кассационные суды по самостоятельным гражданским, уголовным и административным делам. Для обеспечения доступа граждан к правосудию мы ввели кассацию и экстерриториальность судебного производства по административным делам. Вне сомнений, это большое достижение. Однако, вступившие в законную силу решения судов не исполняются. Потому как, всем известно, что для этого все еще предстоит совершенствовать законодательство, важно менять законодательство в соответствии с нынешними правовыми запросами общества. К примеру, я сам в Общественной приемной Мажилиса провел прием свыше 160 граждан. Несмотря на доверия к Парламенту, на местах вопросы населения не находят должного решения и доходят до центра. Поэтому необходимо усилить ответственность и работу местных органов». – сказал он.

Суд должен стать институтом справедливости, правды, а главное, институтом, всесторонне защищающим права граждан. Пока что это не реализуется в полной мере. Еще одной важной проблемой является увеличение количества посредников, так называемых «помогаек», якобы решающих вопросы граждан. По данному вопросу также стоит принять справедливые решения и на зконодательном уровне ввести для них запреты.

«Хотелось бы повторить, что данные «помогайки» обещают неисполнимые решения заявителям, тем самым вводят в заблуждение и без того попавшего в сложное положение человек. Нужно это законодательно запретить. Во-вторых, участились случаи убеждения населения в отсутствии проводимой комплексной правовой реформы, правового нигилизма, призывов к обходу законов, неподчинению закону, использования пробелов и недостатков в законодательстве в личных целях», - сказал Бакытжан Базарбек.

Он отметил, что сложно утверждать, что во всех сферах есть верховенство закона. Это следствие того, что долгое время законы разрабатывались и принимались лоббистским путем в интересах олигархов. Лоббирование интересов определенных лиц все еще есть в строительстве, среди банковских групп, в нефтегазовой отрасли. Но действующие депутаты Парламента взялись искоренить подобные иррациональные действия.