​Зерновой край встает на крыло

Поэтому не случайно пресс-конференцию в СЦК, посвященную Дням Северо-Казахстанской области в Астане, первый заместитель акима СКО Айдарбек Сапаров начал с АПК.

Объем валовой продукции сельского хозяйства области за 9 месяцев текущего года составил 289 млрд тенге. С начала года в аграрный сектор, где занята третья часть экономически активного населения, вложено порядка 45 млрд тенге. Посевная площадь региона – 4 375 тыс. га, в том числе зерновые – 3 218 тыс., масличные – 512 тыс., кормовые – 612 тыс. га. В нынешнем году намолочено 5 600 тыс. тонн зерна с урожайнос­тью 17,6%, а в отдельных районах и более 30 ц/га.

За 25 лет закуплено свыше 16 тыс. единиц высокопроизводительной техники на 160 млрд тенге. Второй год подряд в уборочной кампании участвуют также комбайны местной сборки.

– В агросекторе широко используются передовая сельскохозяйственная техника, новые эффективные технологии и оборудование. Благодаря этому мы значительно сократили потери урожая. Производительность труда в агропромышленном комплексе возрос­ла в 3 раза, – подчеркнул замакима.

С 2011 года в область завезено 11 тыс. голов племенного скота, соз­даны 40 племенных репродукторов, работают 14 крупных молочных комплексов, а также 154 перерабатывающих предприятия. В целом за годы независимости регион достиг высоких экономических показателей, резюмировал А. Сапаров. Так, валовой региональный продукт СКО в номинальном выражении возрос в 13 раз, достигнув 837 млрд тенге.

В 2016 году на финансирование здравоохранения предусмотрено порядка 25 млрд тенге, на капитальный ремонт 20 объектов – 638 млн тенге. Дошкольным образованием область обеспечена на 97%, и к 2019 году решит эту проблему полностью.

По словам руководителя управления индустриально-инновационного развития Жаната Садвокасова, объем обрабатывающей индустрии составил 93,8 млрд тенге (71%). За 25 лет объем промышленной продукции вырос с 7 млн до 167 млрд тенге, освоено производство более 2 тыс. наименований продукции.

– Положительный импульс развитию экономики нашего региона придала Государственная программа индустриально-инновационного развития. За весь период реализации Карты индустриализации введено 53 проекта на сумму 116 миллиардов тенге, а объемы производства в обрабатывающей промышленнос­ти за годы независимости выросли в 17 раз, – отметил Ж. Садвокасов.

Он также сообщил о том, что подписан меморандум между Казахстанским авиационным заводом и Таганрогским авиационным научно-техническим комплексом им. Бериева, и в данный момент разрабатывается технико-экономическое обоснование по совместной сборке самолетов.

Как рассказал руководитель областного управления культуры, архивов и документации Рустам Бикенев, в рамках Дней СКО в Астане подготовлена насыщенная культурная программа.

Это спектакль областного русского драматического театра им. Н. Погодина «Суд Магжана», спектакль областного казахского музыкально-драматического театра им. С. Муканова «Дауылпаз баба – Кожаберген», представление «Пес­ню пой, моя домб­ра!» областного теат­ра кукол.

Выставки североказахстанцев пройдут в Государственном архиве Астаны, Национальной библиотеке и во Дворце Мира и Согласия, где также состоится заключительный гала-концерт лучших творческих коллективов СКО «Мағжан елінен – Елорда төріне».

А в сельскохозяйственной ярмарке «Өңір берекесі» на площади перед ТРЦ «Хан Шатыр» примут участие более 100 сельхозформирований и перерабатывающих предприятий. Они привезут около 700 тонн продукции, в том числе порядка 90 тонн мяса, 10 тонн колбасных изделий, 24 тонны молочных, 450 тонн картофеля и овощей и многое другое.