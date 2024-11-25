Жаксылыков доложил президенту о работе Минобороны

Глава государства принял министра обороны Руслана Жаксылыкова, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: пресс-служба президента РК

Президент – Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев заслушал доклад министра о деятельности оборонного ведомства за 2024 год.

Глава государства был проинформирован о результатах боевой подготовки войск, осенней призывной кампании, мерах по укреплению дисциплины и безопасности воинской службы, а также повышению социального статуса и денежного довольствия военнослужащих.

Особое внимание было уделено вопросам поэтапного повышения боевого потенциала армии и новым подходам к подготовке войск. Руслан Жаксылыков доложил о ходе исполнения государственного оборонного заказа, поступлении в войска новых образцов техники и вооружения, включая беспилотные авиационные системы и комплексы радиоэлектронной борьбы.

Речь также шла о модернизации боевых машин, средств связи, рационализаторской работе и развитии военной инфраструктуры.

Касым-Жомарт Токаев отметил важность деятельности казахстанского миротворческого контингента на Голанских высотах под эгидой ООН.

По итогам встречи Верховный главнокомандующий Касым-Жомарт Токаев поставил перед министром конкретные задачи по активизации взаимодействия с отечественными оборонными предприятиями, развитию территориальной обороны, Сил специальных операций и усилению социально-правовой работы.