25 лет в небе и на земле: десантные войска отмечают юбилей

Армия
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6 июля в Вооруженных силах Казахстана отмечают День десантно-штурмовых войск – элиты Вооруженных сил, бойцов, способных первыми оказаться в любой точке страны и выполнить самую сложную задачу, передает Kazpravda.kz

Фото: Минобороны РК

В этом году праздник приобрел особое значение: десантно-штурмовым войскам исполнилось 25 лет.

Главные торжества прошли в легендарной 35-й гвардейской десантно-штурмовой бригаде – колыбели казахстанского десанта. Здесь собрались те, кто стоял у истоков создания ДШВ, и те, кто продолжает славные традиции войск.

В мероприятии приняли участие аким Алматинской области Марат Султангазиев, заместитель министра обороны по тылу и военной инфраструктуре генерал-лейтенант Каныш Абубакиров, личный состав ДШВ, ветераны, представители молодежных и общественных организаций.

За четверть века Десантно-штурмовые войска прошли большой путь. В разные годы ими командовали генерал-полковник Сакен Жасузаков, генерал-лейтенанты Мурат Майкеев и Каныш Абубакиров, генерал-майоры Уали Еламанов, Адылбек Алдабергенов, Даулет Оспанов, Кайдар Каракулов и Мереке Кучекбаев. Сейчас резерв Верховного главнокомандующего возглавляет генерал-майор Алмаз Джумакеев.

В боевую летопись войск вписаны страницы участия в операциях на таджико-афганской границе, в миротворческих миссиях ООН в Ираке, Ливане и Голанских высотах в Сирии. Десантники неизменно доказывают высокий уровень подготовки на международных учениях «Центразбат», «Степной орел», «Или», «Алдаспан», «Каратау», «Батыл тойтарыс» и других, включая комплекс учений со государствами – участниками ОДКБ. Только в прошлом году ДШВ приняли участие почти в 20 крупных международных маневрах.

"Выражаю искреннюю признательность всем офицерам, сержантам, солдатам и ветеранам Десантно-штурмовых войск за верную службу и вклад в укрепление обороноспособности нашей страны", — отметил командующий ДШВ генерал-майор Алмаз Джумакеев.

Праздник прошел в лучших традициях десантников: эффектные показательные выступления с элементами рукопашного боя и строевых приемов, десантирование бойцов на плац с флагами Республики Казахстан и Десантно-штурмовых войск, выставка вооружения и техники под открытым небом. Торжественную атмосферу дополнила яркая концертная программа и вручение отличившимся военнослужащим досрочных воинских званий.

День десантника – это не просто дата в календаре. Это признание мужества, силы духа и преданности Родине. Именно эти качества воинов и делают Десантно-штурмовые войска гордостью казахстанской армии.

#юбилей #Вооруженные силы РК #День десантно-штурмовых войск

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