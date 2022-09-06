В одном из садовых товариществ Уральска начался дорожный ремонт, проводимый местными властями за счет бюджета.

В садовом товариществе «Зачаганск» проживает около 11 тыс. человек, из них примерно 3 тыс. – дети. До размеров солидного райцентра оно разрослось буквально за последние годы. Как и в других дачных обществах, здесь покупают участки и домостроения сельчане, решившие перебраться поближе к областному центру.

Вот только трудно понять им, что статус садового товарищества не подразумевает проведения инфраструктуры за счет городского бюджета.

Сюда, пока сухо и нет дождей, даже доходит городской автобус­ный маршрут, налажен и подвоз детей до ближайшей школы. Но даже летом после сильного дож­дя не всякий рискнет проехать в «Зачаганск» по непролазной жиже, в которую превращается грунтовая дорога. Тем более общественный транспорт... Поэтому нередко и взрослым, и детям приходилось выходить на большую дорогу.

– Жалоб было очень много, – рассказывает заместитель акима поселка Зачаганск Асылжан Хайруллин. – Понять граждан можно. Это не только неудобно, но и небезопасно – идти сотни метров по бездорожью, в непогоду, в темноте ожидать автобус на обочине республиканской трассы. Чтобы благоустроить участок центральной дороги садового товарищества, где проходит автобусный маршрут, мы официально оформили его сервитутом – взяли на баланс акимата. Недавно начато дорожное строительство.

Шесть метров асфальтового полотна – это буквально впритык от забора до забора. Дачники не особо соблюдают границы собственных участков, оставляя для проезда по минимуму. Остальные улицы еще уже. Организация здесь даже водоотведения – задача не из простых.

– Учитывая возможность подтопления талыми водами домовладений, мы стараемся не поднимать дорожную насыпь. Ее пирог составляет 30 сантиметров стабилизированного по новой технологии грунта (без применения щебня) плюс 5 сантиметров асфальтного покрытия. Технология хорошо себя зарекомендовала при строительстве дорог в сельской местности. Что не менее важно, обходится ее применение значительно дешевле, – говорит Асылжан Хайруллин. – Проект рассчитан на полгода. Но подрядчик, местная компания, планирует завершить стройку в октябре, до начала сезона дождей.

На благоустройство дороги длиной 4 710 метров из бюджета выделено 230 млн тенге.

В целом общая протяженность дорог Зачаганского поселкового округа Уральска составляет 168 км, из них только 75 км – с асфальтным покрытием. Из 172 улиц 100 – без асфальта. В текущем году в пяти из тринадцати микрорайонов поселкового округа ведутся ремонтные работы на участках общей протяженностью около 8 км. До конца года будет отремонтировано 7 км дорог на семи улицах округа.

В стадии завершения – учас­ток по улице 25-й Чапаевской дивизии. Проект был разработан еще в 2018 году, в 2019-м прошел экспертизу. Работы начались в прошлом году. Из бюджета на них выделено 103 млн тенге.

– Длина участка – 692 мет­ра. Проектом предусмотрено водоотведение, организация парковочных зон, тротуаров, – говорит представитель подрядчика начальник ПТО ТОО «ДСК «Прио­ритет» Дастан Шамуратов. – Сейчас ведутся работы по нанесению дорожной разметки. Также необходимо установить дорожные знаки. Планируем закончить дней через десять.

Широкую до этого проезжую часть строители сузили до стандартных шести метров. Зато, как обещают в акимате поселкового округа, между дорогой и тротуаром вскоре появится зеленая зона.

– Состояние дорог и коммунальных сетей – наиболее острые проблемы, которые волнуют население. Ремонт этой дороги входит в предвыборную программу партии «AMANAT», – отметил проинспектировавший ход строи­тельства депутат Мажилиса Парламента РК Аманжан Жамалов. – Лаборатория филиала Национального центра качества дорожных активов подтвердила, что работы выполнены в соответствии с требованиями.

Все объекты, которые включены в предвыборную программу партии, профинансированы.