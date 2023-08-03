Спасающие жизни часы создали казахстанские школьники

Часы, обеспечивающие прибытие скорой помощи в ответ на выявленную угрозу для жизни человека, создали жамбылские школьники, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Министерство просвещения РК.

Фото: t.me/oqu_agartu

Как рассказали в Минпросвещения, смарт-часы придумали девятиклассник Дулат Исабек и восьмиклассница Адия Турсынбай из областного специализированного лицея для одаренных детей.

Устройство «Второе сердце» предназначено для пациентов с инсультом, инфарктом и другими судорожными расстройствами. Они следят за сердцебиением владельца и артериальным давлением, подают сигнал в случае опасности для жизни человека.

В часах реализованы функции контроля температуры тела, процентного содержания кислорода в крови и частоты сердечных сокращений. Также они отправляют сигнал тревоги родственнику или в скорую помощь, если пациент падает и становится неподвижным. Самое главное – четко определить адрес и местонахождение больного.



«Бывают случаи, когда первая помощь больным оказывается с опозданием по разным причинам. С идеей предотвращения подобных ситуаций и помощи пациентам мы создали часы, обеспечивающие оперативное прибытие скорой помощи», – говорит юный изобретатель Дулат Исабек.



Для проверки изобретения учащихся провели динамическое наблюдение за кардиологами и пациентами с помощью портативного устройства.

В будущем Дулат и Адия хотят сделать часы более удобными для постоянного ношения, добавили в ведомстве.