Прием на работу в театры возможен только при наличии спецобразования, что стало барьером для многих талантливых людей. Но самая большая проблема театра - в том, что у него нет собственного здания

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Жамбылский областной русский драматический театр на протяжении 58 лет продолжает оставаться одним из значимых культурных центров региона, объединяя вокруг себя преданных искусству зрителей и талантливых актеров. Сегодня театр активно развивается, осваивает новые формы сценического искусства и неустанно ищет пути к сердцам своей аудитории. При этом существует ряд проблем, о которых рассказала исполняющая обязанности директора драмтеатра, Отличник культуры РК Валерия Сон, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

В настоящее время в репертуаре театра 32 спектакля, в том числе 14 детских сказок. В этом сезоне коллектив радует публику разнообразным репертуаром: от классических постановок до современных пьес. Среди них - постановки по произведениям русской и мировой драматургии, оригинальные инсценировки, а также премьеры, отражающие актуальные темы нашего времени.

- Сегодня кадровая ситуация в театре остается непростой. С 2017 года в стране действует постановление, согласно которому прием на работу в театры возможен только при наличии спецобразования. Это стало барьером для многих талантливых людей, мечтающих о сцене, но не имеющих профильного диплома, - говорит Валерия Сон.

К сожалению, в Таразе учебные заведения предлагают только дневную форму обучения, а заочная форма отменена. Это создает дополнительные трудности для тех, кто хотел бы совмещать учебу с работой. Некоторым приходится поступать в театральные вузы Кыргызстана, но такая возможность есть не у всех.

Несмотря на сложности, все же труппа пополняется молодыми и талантливыми актерами, среди которых уже сейчас можно выделить Марию Володарец, Ивана Иванова, Анну Коломейцеву, Ирину Енееву и Арайлым Байбосын, за которыми будущее жамбылского театра.

- Самая большая проблема театра заключается в том, что у него нет собственного здания, - признается деятель культуры. - Нам приходится делить сцену на два театра. Из-за отсутствия своего помещения нет возможности создать детскую студию, которая стала бы хорошей сменой для нынешних артистов. В этом случае, думается, кадровый вопрос не стоял бы так остро. Надо сказать, уже неоднократно поднимался вопрос о выделении отдельного здания для нашего коллектива, но, увы, дело так и не сдвинулось с мертвой точки.

Что касается финансирования, то, по словам исполняющей обязанности директора, денег много не бывает. Но, тем не менее, руководство театра старается изыскивать возможность, чтобы ставить новые спектакли, успешно гастролировать по городам Казахстана и даже премировать сотрудников за хорошую работу.

Особое внимание в творчестве уделяется социальной тематике: в театре идут постановки, направленные на профилактику наркомании, религиозного экстремизма, лудомании и интернет-зависимости среди детей и подростков.