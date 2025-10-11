Объявлены дата и место проведения боя, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Sports.kz

Фото из открытых источников

Бой между двумя чемпионами мира в среднем весе Жанибеком Алимханулы (17-0, 12 КО) из Казахстана и кубинцем Эрисланди Ларой (31-3-3, 19 КО) пройдет в США в декабре.

По информации журналиста Дэна Рафаэля, поединок запланирован на 6 декабря на арене Frost Bank Center в Сан-Антонио (штат Техас, США). Бой за чемпионские титулы WBO, IBF и WBA в среднем дивизионе станет со-главным событием вечера бокса от PBC PPV. В главном бою сразятся мексиканец Айзек Крус (28-3-1, 18 КО) и американец Ламонт Роуч-младший (25-1-2, 10 КО), они оспорят звание «временного» чемпиона мира WBC в первом полусреднем весе.

По времени Казахстана событие пройдёт утром, 7 декабря.

Напомним, что свой предыдущий бой Жанибек Алимханулы провёл в апреле в Астане: нокаутировал в пятом раунде французского претендента Анауэля Нгамиссенге (14-1, 9 КО).



