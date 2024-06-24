Жара до 46 градусов ожидается в Казахстане

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По данным метеослужбы, в ближайшие дни на территорию Казахстана начнут поступать теплые воздушные массы из районов Ирана.

«Несмотря на то, что в западных и северных регионах страны 25-26 июня ожидаются дожди, а в отдельных районах - сильные дожди, уже к 27 июня жара придет и на север республики», - сообщили синоптики.

Ожидается повышение дневных температур на севере Казахстана до сильной жары +35+38 градусов, на юге - до очень сильной жары +40+46 градусов, отметили в Казгидромете.