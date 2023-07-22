Жара в 40 градусов ожидается в некоторых регионах Казахстана

Сильную жару обещают синоптики в некоторых регионах Казахстана 22 июля. Воздух прогреется до 40 градусов, передает Кazpravda.kz со ссылкой на РГП «Казгидромет» .

Фото: Kazpravda.kz

С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части страны сохраняется неустойчивый характер погоды - пройдут дожди с грозами, градом и шквалом.

Лишь на юге, юго-западе, в центре РК ожидается погода без осадков.

По республике ожидается усиление ветра, на севере – туман, днем на юго-западе – пыльная буря.

Днем в Жамбылской, Мангыстауской, Атырауской, Туркестанской, Алматинской, Жетысуской, Карагандинской, Абайской, Актюбинской, Улытауской областях ожидается сильная жара - 35-40°С.

На большей части Туркестанской, Жамбылской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской,Абайской, в Кызылординской, Павлодарской, в центре Мангыстауской, на западе Атырауской областях сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Алматинской, Северо-Казахстанской, на юге Костанайской, Атырауской, на юге, севере и востоке Акмолинской областях ожидается высокая пожарная опасность.