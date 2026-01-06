Памятник, дошедший до нас из глубины веков, был открыт в 1978 году экспедицией областного историко-краеведческого музея. В 2000 и 2010 годах его впервые исследовали работники ТОО «Археологическая экспертиза», которые разработали план городища.

Последние три года на этом месте работа возобновилась. Сотрудники Института археологии им. А. Маргулана при содействии областного управления культуры и развития языков продолжили научно-исследовательские работы, начатые в 2023 году. Их основной целью было всестороннее изучение городища, выявление и археологическое исследование курганных цепочек в его окрестностях. Если первое время внимание ученых было приковано к могильным холмам в округе, то в 2025 году они приступили к самому городищу.

Раннесредневековое поселение расположено в двух километрах к западу от села Акжар и в одном километре от правого берега реки Талас. Его структура включает три террасообразные площадки. Основная внутренняя цитадель находится в юго-восточной части. Ее высота достигает шести метров. Вторая и третья площадки постепенно понижаются, формируя общую структуру города высотой около двух с половиной и двух мет­ров. Общая территория города была окружена стеной шириной до 12 м и высотой полтора-два мет­ра, на углах которой сохранились следы оборонительных башен.

– Жайлаутобе – очень интерес­ный объект, поскольку относится к раннему средневековью, или, можно сказать, к поздней антич­ности. Исторических сведений о том периоде немного, поэтому памятник вызывает особый интерес у научного сообщества. Это было время правления кангюев. Их государство возникло во II веке до нашей эры, просуществовало до IV–V веков, затем на смену ему пришел тюркский период. На территории нашей области таких поселений было довольно много. Одна их часть сконцентрирована в Таласской долине, где ныне расположен Байзакский район, другая – в поймах рек Терис и Аса, относящихся к Жуалынскому району. К примеру, в их числе – городище Бурнооктябрьское, расположенное близ села Нурлыкент, которое археологи отождествляют с городищем Баркуаб, – отметил научный сотрудник дирекции по охране и восстановлению историко-культурных памятников Искандербек Торбеков.

Государство кангюев образовалось в результате повторного объединения на реке Талас родов, отделившихся от племен даружы, переселившихся с Или на Амударью в середине II века до н. э. Его территория располагалась между Таласом и низовьем Шу на востоке, Ташкентской низменностью на юге и низовьем Сырдарьи на севере. Это было довольно большое государство. Численность населения в период его расцвета была порядка 600 тыс. человек, а в состав его войска входило до 120 тыс. воинов. Кангюи занимались скотоводством, разводя коров, лошадей, овец и коз, на поливных низменностях сеяли зерновые культуры, растили цветущие сады.

Как указано в книге «Государства Великой степи», в ходе раскопок в местах населенных пунктов были обнаружены ямы для хранения пшеницы, ручные мельницы, горшки для зерна и фруктов. Землю пахали каменными сохами, а для обработки полей использовали орудия, сделанные из кости. Судя по письменным сведениям и археологическим находкам, племена кангюев поддерживали тесные связи со странами Средней Азии, Передним Кавказом, Римом и Китаем.

Как стало известно, перед началом раскопок вокруг городища Жайлаутобе была проведена архео­логическая разведка. В результате на севере обнаружены 46 курганов (Жиенкайнарский могильник) и 50 этнографических памятников, а на юге – 157 курганов (Акжарский могильник) и 40 этнографических памятников. Названия даны в соответствии с географическим расположением объектов.

По информации областного управления культуры и развития языков, раскопки велись на самом городище Жайлаутобе, а также на курганах № 8 Жиенкайнара и № 3 Акжара. В ходе исследований была вскрыта мощная оборонительная стена шириной четыре метра и сохранившейся высотой до пяти метров, что позволило получить новые сведения о древней строительной технике и системе фортификации региона.

На территории городища собрана богатая коллекция керамики, характерной для оседло-земледельческих поселений и могильников Таласской долины и Южного Казахстана. Эти находки подтверждают широкие торгово-культурные связи региона в древности.

Одним из самых значимых открытий стало выявление в Таласской долине катакомбного погребения. Такое на территории Казахстана обнаружено впервые. Радиоуглеродный анализ показал датировку – I–III века н. э. Эти данные свидетельствуют о прямой связи городища Жайлаутобе и прилегающих могильников с историчес­ким кангюйским государством, а также с этногенетическими процессами гунно-сарматской эпохи.

Археологические исследования возглавили ведущие научные сотрудники Института археологии им. А. Х. Маргулана Министерства науки и высшего образования РК Куаныш Арынов и Руслан Буранбаев.

В глубоких мусорных ямах у подножия крепости исследователи обнаружили предметы быта и украшения. Ученые предполагают, что разбитые сосуды, вероятно, использовались повторно. Некоторые котлы сохранились в обожженном состоянии – они будто только что сняты с огня.

– Мы обнаружили место очага. Когда-то здесь люди разводили огонь и проводили время около него. Рядом была печь, на которой грели еду, – рассказал специалист по раскопкам, член экспедиции Кайрат Исабеков.

Только за последний месяц сезона учеными поднято на поверхность свыше тысячи артефактов. Большинство из них сделано из кости, глины и металла. Это осколки посуды, зернотерки и так далее.

Археолог Куаныш Арынов отметил, что на месте городища Жайлаутобе найдены самые разные предметы. Артефакты датируются II веком и свидетельствуют о том, что в этом и других подобных городищах эпохи кангюйского государства люди жили и вели свою повседневную хозяйственную деятельность.

– Исследования проводились с применением междисциплинарных методов. Из погребений и катакомб извлечены кости животных и останки людей, которые направлены в Германию для генетического анализа, – добавил Руслан Буранбаев. – Это поможет установить культурные и биологические связи между древними народами Центральной Азии. Уже выявлено, что один из погребенных имел смешанный антропологический тип – монголоидно-европеоидный, аналогичный найденным останкам на юге Казахстана. Река Талас в древности служила естественной границей между усунями и кангюями. На юге защитным барьером выступали горы Кыргызского Алатау, на севере – пески Мойынкумов. Предполагается, что укрепления вроде Жайлаутобе строились именно для закрепления территории и защиты от усуней.

Между тем археологи предполагают, что само городище представляло собой укрепленную территорию площадью около пяти гектаров и было одним из самых крупных в тот период. За пределами крепости, предположительно, жили простые земледельцы, которые орошали поля с помощью ирригационной системы, питавшейся водой из реки Талас.

По мнению ученых, Жайлаутобе – не просто археологический объект, а ключ к пониманию истоков кангюйской цивилизации, ее хозяйства, культуры и связей с другими регионами.

– На мой взгляд, кангюйское государство начало ослабевать примерно с III века нашей эры. Причинами могли быть, предположительно, войны и нашествия. Чтобы защитить свои рубежи от врагов, строились крепости, и вполне возможно, что Жайлаутобе был частью единой системы оборонительных пунктов вдоль стратегической линии для защиты границ государства. Ведь мы знаем, что на территории нынешних Жамбылской и Туркестанской областей осталась цепочка древних городищ, в том числе Бурнооктябрьское, Актобе, Каскар-Саид, Кузембай-Тобе, Бектобе и другие, и, вероятно, все они возникли в один исторический период – эпоху расцвета кангюйского государства, – поделился своими мыслями Искандербек Торбеков, который считает, что археологические находки в Южном Казахстане подтверждают высокий уровень материальной культуры и полуоседлый образ жизни кангюев.