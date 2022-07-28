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Ждем успеха от юниоров

Совсем немного времени остается до старта главного события этого года в юниорском теннисе – чемпионата мира. Финальный турнир командного первенства планеты мира среди юниоров до 14 лет (2022 ITF World Junior Tennis Finals) пройдет в чешском городе Простеёв с 1 по 6 августа с участием 16 команд – и у юношей, и у девушек. Для сборной Казахстана это будет дебют на таком уровне. Капитан и главный тренер нашей команды Сергей Квак огласил состав. Итак, честь страны будут защищать: Зангар Нурланулы, Дамир Жалгасбай и Даниэль Тазабеков (все они родились в 2008 году).

Зангар Нурланулы представляет Туркестанскую область, а теннисом начал заниматься в 4 года в Алматы. В настоящее время между турнирами живет в Братиславе (Словакия), где тренируется в знаменитой академии «Love4Tennis – Академия Доминики Цибулковой».

Дамир Жалгасбай также начал заниматься теннисом в 4 года на кортах алматинского ЦСКА. В настоя­щее время тренируется в академии Team Kazakhstan.

Даниэль Тазабеков теннисом занимается с 6 лет. В настоящее время между турнирами живет в Белграде (Сербия), где тренируется в ТК «Стари Кошутняк».

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