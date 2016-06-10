Ждет ребят «Звездный»

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Чингиз ТАШЕНОВ, Акмолинская область
В их числе детский оздоровительный центр «Звездный» областного центра детско-юношеского туризма, краеведения и экологии при управлении образования Акмолинской области. Он находится в сосновом бору Щучинско-Боровской курортной зоны. Место это необыкновенно живописное. Хвойный лес и чистый воздух сочетаются здесь с уютным, хорошо продуманным по месторасположению лагерем.

ДОЦ «Звездный» начинает летний сезон в июне, который состоит из семи смен продолжительностью по 10 дней и обеспечивает все условия для отдыха и всестороннего развития личности ребенка. Здесь активный отдых, пятиразовое витаминизированное питание, арт-терапия, разнообразная культурно-массовая программа, ведь вожатые и инструкторы – творческие, активные и ответственные люди. Все это органично дополняют языковые и математические каникулы с международным интеллектуальным центром «Үркер», изучение английского с АMERICAN SCHOOL по схеме Hot summer («Жаркое лето»). Словом, прекрасные условия для отдыха и всестороннего развития дают возможность максимально реализовать творческий потенциал ребенка.

Программа отдыха и развлечений оздоровительного центра реализуется при поддержке команды опытных профессионалов из Союза общественных объединений «Жулдыз», возглавляемого опытнейшим педагогом Еленой Дмитриенко, с которыми ДОЦ «Звездный» сотрудничает уже не первый год. Их общение с ребятами базируется на принципах педагогики сотрудничества, новаторства и коллективных творческих дел.

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«Звездный» предлагает действительно инновационный проект детского отдыха, сочетающий в себе лучшие традиции летних лагерей – индивидуальный подход к ребятам, развитие всех их способностей и талантов. Ведь каждый ребенок является в своем роде гением, и главное – помочь ему раскрыть все задатки, реализовать внутренний потенциал.
На базе ДОЦ «Звездный» круг­лый год проходит множество мероприятий областного и республиканского масштаба, как спортивных, так и интеллектуальных. Сейчас, к примеру, разрабатывается модель Научных Каникул, когда «исследования» будут проходить в рамках тематических смен лагеря. Ведение исследовательского проекта будет чередоваться с активным времяпрепровождением. В него входят горные велосипеды, игры в футбол, волейбол, настольный теннис, бассейн, лыжи, ватрушки, коньки и т. д. Однако и сами проекты будут органично включать в себя выходы и выезды на местность: походы к озеру, в лес, экспедиции по изучению флоры и фауны, археологические раскопки и т. д.

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– Идея Центра Научных Каникул, на наш взгляд, интересная и актуальная, и для ее внедрения будет улучшаться материальная база лагеря, – говорит заместитель директора областного центра детско-юношеского туризма, краеведения и экологии Лейла Толуспаева. – В «Звездном» будут строиться лаборатории, привлекаться грамотные специалисты, имеющие не только теоретические познания и технические умения, но и способность быть настоящим профессиональным педагогом. Мы хотим, чтобы в нашем центре было интересно, весело, время ребятами проводилось с пользой и у них появилось желание приехать в «Звездный» еще не раз. И все это возможно, потому что у нас сложился мобильный творческий и дружный коллектив единомышленников, где каждый имеет возможности для самовыражения, выбора оптимальных форм и методов обучения и воспитания.

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Опыт показывает, что у ребенка более высокое физическое и умственное развитие, если семья ведет здоровый образ жизни. Поэтому наш центр направляет свои усилия и на развитие такой отрасли, как внутренний и семейный туризм. Многие ребята отдыхают на базе «Звездного» вместе с родителями в выходные дни, особенно часто в зимний период. Это не только популяризирует туризм среди молодого и взрослого поколения, но и объединяет семьи. Мы ищем эффективные пути развития, создаем в центре соответствующие условия для реализации трех основных приоритетов – оздоровления, обучения и воспитания. А количественные показатели нашей работы говорят о том, что делаем это мы весьма успешно.

Если в первые годы, когда ДОЦ «Звездный» был передан нашему центру, в нем отдыхали в среднем 600–800 ребят, то в последние пять лет сюда приезжают в среднем полторы тысячи детей, а в прошлом году у нас отдох­нули и оздоровились 1 645 мальчишек и девчонок, что стало рекордным показателем.

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