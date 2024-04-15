Желание помочь сильнее усталости

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Андрей Кратенко

Сотрудникам коммунальной службы приходится работать 24 часа в сутки семь дней в неделю. 

фото: архив "КП"

19-летний Даниил Вязовой моложе всех в бригаде очистных сооружений Петропавловска, но трудится не хуже старших и более опытных товарищей.

– Работаю на очистных полгода, – рассказывает Даниил. – А мой отец здесь давно. Я решил поработать вместе с ним, чтобы накопить на высшее образование. Работы сейчас хватает! Мы стараемся помочь каждому. Людей я попросил бы набраться терпения, мы всем успеем помочь! Хотя есть такие, кто считает, что их проблема важнее, чем у других. Возле его дома небольшая лужа, и можно было бы самому выйти из дома, чтобы прокопать арычок. Вместо этого они требуют, чтобы к ним срочно приехали и убрали воду. Но много и тех, кто правильно понимает ситуацию, помогают себе сами. Я прошу жителей Петропавловска не засорять арыки и стараться самим очищать свою территорию от снега, чтобы весной не затопило.

– Устаешь? – интересуемся мы.

– Работы, конечно, много, временами бывает очень тяжело. Но желание помочь людям сильнее усталости, – отвечает молодой человек.

Горожане благодарят юношу и восхищаются тем, что вот так просто, без пафоса он говорит о простых, понятных, но очень важных вещах и что трудится рядом с отцом, которому, конечно, повезло с сыном.

Между тем аким Петропавловска Серик Мухамедиев в обращении к горожанам принес извинения за неудобства, вызванные тем, что из-за паводка нарушилось электроснабжение и прекратилась подача воды.

– Северо-Казахстанская РЭК планировала восстановить элект­роснабжение в течение четырех часов, – сказал аким. – Но ледяные массы усложнили процесс, природная стихия взяла свое, такого не было никогда.

Градоначальник призвал горожан сохранять спокойствие, не поддаваться панике и обещал, что ни один житель не останется без внимания.

P.S. Когда верстался номер, стало известно, что электроснабжение в городе восстановлено в полном объеме.

#паводки #СКО #Петропавловск #коммунальные службы #энергоснабжение

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